Après le sacre de Chelsea, pour la 2e fois de son histoire, l’heure est au bilan pour les Lions ayant pris part à la Ligue des champions, cette saison. Ils étaient une dizaine, au départ ; seul Edouard Mendy a triomphé avec les Blues.

Ils étaient une dizaine de joueurs sénégalais à s’aligner sur la ligne de départ pour la succession du Bayern Munich au titre de champion d’Europe. Mais, ils ont connu des fortunes diverses, au fur et à mesure que la compétition avançait.

Edouard Mendy aux anges avec Chelsea

Pour sa première saison avec Chelsea, Edouard Mendy a vécu le bonheur ultime en Ligue des champions. Le portier des Lions est devenu le 2e Sénégalais (selon les statistiques officielles de l’UEFA) à remporter la coupe aux grandes oreilles, après Sadio Mané en 2019 avec Liverpool. L’ancien portier du Stade Rennais a joué un grand rôle dans la conquête du 2e titre européen des Blues, en étant impérial dans le but. Avec une défense solide, la meilleure de la compétition (seulement 4 buts concédés en 13 matches), il a contribué à faire de Chelsea une vraie forteresse. En 12 apparitions sous le maillot du club de Londres, Mendy n’a encaissé que 3 buts. Il a effectué en tout 32 arrêts et réalisé 9 clean sheet. Il rejoint ainsi le cercle restreint des gardiens à avoir atteint ce nombre et ils ne sont que deux. Il s’agit de Santiago Canizares pour Valence, lors de la saison 2000-2001 et Keylor Navas pour le Real Madrid, en 2015-16. Ces chiffres remarquables lui ont valu une place dans le 11 type de l’équipe Fantasy Football de la saison 2020-2021 de la Ligue des champions de l’UEFA. Il est d’ailleurs, avec Mohamed Salah, l’un des seuls joueurs africains à y figurer cette année. Edouard Mendy a récolté le plus grand nombre de points avec 66 unités.

Sadio Mané malheureux avec les Reds

Après deux saisons fabuleuses marquées le trophée de champion d’Europe, en 2019, et la reconquête du titre de champion d’Angleterre, en 2020, après presque trente ans de disette, Liverpool a connu une année 2021 chaotique. Les Reds ont perdu leur titre de vainqueur de la Premier League et n’ont pas pu dépasser le stade des quarts de finale de la Ligue des champions. Le club de la Marsey, en plus d’une défense décimée par les blessures, n’a pas pu bénéficier de la plénitude des capacités de ses attaquants, notamment le Sénégalais Sadio Mané. L’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot a été l’ombre de lui-même, cette saison en C1. En 10 rencontres, le Ballon d’or africain n’a trouvé que trois fois la direction du but (deux passes décisives). Les hommes de Jorgen Klopp ont été éliminés en quarts de finale par le Real Madrid. Ayant perdu à l’aller (3-1) sur le terrain du Real, Mané et ses coéquipiers n’ont rien pu faire au retour, concédant le nul (0-0), à Anfield.

Guèye et Diallo, la désillusion avec le PSG

Le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à rééditer son parcours de la saison précédente où le club de la capitale avait atteint la finale perdue (1-0) contre le Bayern Munich. Les Sénégalais Idrissa Gana Guèye et Abdou Diallo ont connu une désillusion avec le PSG, cette année. Les Parisiens ont connu une trajectoire assez remarquable, avant de tomber de haut face à Manchester City. Après avoir dominé la poule H (1e, 12 pts), avec en bonus la revanche sur Manchester United, éliminé dès le premier tour, les champions de France sortants se sont offert le scalp du FC Barcelone, en huitièmes de finale, puis du Bayern, en quarts de finale. Mais, la barre était trop haute pour eux face aux champions d’Angleterre en titre (1-2, 0-2). Pourtant les joueurs sénégalais du PSG n’ont pas été mauvais dans leurs prestations. Gana Guèye a réalisé sans doute sa saison la plus aboutie, depuis son retour en Ligue 1. L’ancien pensionnaire de l’Académie Diambars a effectué 10 apparitions en Champions League, récupéré 36 balles dont 13 duels remportée. Il a livré 257 passes dont 232 réussies, soit 89% de réussite. Il a d’ailleurs été l’une des pièces maitresses du succès de Paris face au Bayern Munich. Pour sa part, Diallo, malgré son irrégularité du fait des blessures, a livré aussi une copie acceptable. En 8 matches (59,8 Km parcourus), le défenseur sénégalais a récupéré 34 ballons, effectué 256 passes dont 222 réussies, soit une réussite de 87%.

Alfred Gomis, le dur apprentissage du haut niveau

Arrivé en Bretagne en septembre 2020, en signant un contrat de cinq ans à Rennes, en remplacement de son compatriote, Edouard Mendy parti à Chelsea, Alfred Gomis a découvert la Ligue des champions en même temps que son nouveau club. Mais l’apprentissage de la C1 n’a pas été facile pour les Rennais qui ont été éliminés, dès le premier tour. Logés dans la poule E, en compagnie de l’actuel champion d’Europe, Chelsea, qui a pris la première place de ce groupe (14 pts), Gomis et ses coéquipiers ont terminé à la dernière place, avec un seul point. Ils ont perdu leurs cinq matches, avant d’enregistrer leur premier point face à Krasnodar (1-1). L’ancien portier de Dijon a joué quatre rencontres et a encaissé 7 buts, soit une moyenne de 1,75 but par match.

Le FC Porto de Mamadou Loum Ndiaye a réussi à atteindre les quarts de finales de la Ligue des champions, avec en prime une élimination de la Juventus en huitièmes de finale. Mais les Portugais se sont heurtés au roc anglais, Chelsea, au tour suivant. Le milieu de terrain sénégalais a peu joué, avec des entrées en jeu, dans les dernières minutes, en 9 matches. Par contre, le FC Bruges de Krépin Diatta, Olympiakos de Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba et l’Istanbul Basaksehir de Demba Ba n’ont pas pu franchir le premier tour de la C1.

LOUIS GEORGES DIATTA