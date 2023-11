C'est fini pour Nampalys Mendy et Arsenal en Ligue des champions, après la grosse raclée reçue face à Arsenal hier mercredi, 6-0.

L'arsenal des Gunners a été sans pitié hier soir. Avec six coups de canon, les Londoniens ont mis fin, de façon brutale, à l'aventure de Nampalys Mendy et de ses coéquipiers en Champions League. Ainsi, des rares Lions concernés par la Ligue des champions cette saison Mendy voit déjà son parcours prendre fin dans la phase de groupes. Le milieu de terrain lensois n'a rien pu faire pour empêcher le naufrage de son équipe à l'Emirates Stadium.

Malgré cette fessée, les Sang-et-Or peuvent se consoler avec une place à aller chercher en Ligue Europa. Mais il ne faudra pas perdre lors de la dernière journée au stade Bollaert Delelis.

Tout s'est joué en première période. Après 45 minutes de jeu, les canonniers menaient déjà 5-0 dans cette rencontre à sens unique. Kai Havertz, Gabriel Jésus, Bukayo Saka, Martinelli puis Ødegaard ont tour à tour mis en déroute la défense et le portier lensois. Dépassés dans tous les compartiments du jeu, les Français n'ont pu que constater les dégâts dans ce premier acte. Nampalys, à l'image de ses coéquipiers, a été inexistant, même s'il écope d'un carton jaune à 44e mn.

La seconde période aura été un long fleuve tranquille pour Arsenal qui n'avait plus qu'à attendre la fin de la partie pour savourer sa belle victoire tout en consolidant sa première place dans ce groupe B. Les hommes de Franck Haise, face à une équipe qui a levé le pied, n’ont pu sauver l’honneur. Au contraire, ce sont les Gunners qui se feront un peu plus plaisir avec un dernier but signé Jorginho, à la 86e mn sur penalty.

Lens est donc éliminé de la C1 et devra, encore une fois, espérer son avenir européen en C3. Pour ça, il ne faudra pas perdre contre Séville, le 12 décembre.

Toujours est-il que cette fois-ci, il n’y a pas eu de surprise et le rêve d’une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions s’est définitivement envolé pour les Lensois. Vainqueur du match aller au stade Bollaert-Delelis (2-1), le RC Lens avait quand même marqué les esprits. Car battre les Gunners, même loin de leurs bases, n'était pas écrit pour les hommes de Franck Haise. Mais peut-être que défaire Arsenal à l'aller était cette “erreur” à ne pas commettre. Le club de Londres ne s'est pas seulement vengé, il a aussi humilié, mais surtout éliminé Nampalys Mendy et compagnie.

MAMADOU DIOP