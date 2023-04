Mal embarqué en quarts de finale de la Ligue des champions, Chelsea de Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy va tenter, ce soir (19 h), de renverser la vapeur, après sa défaite (2-0) contre le Real Madrid.

C’est la dernière chance pour Chelsea de Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy de rester dans la course pour la ‘’Coupe aux grandes oreilles’’. Blessé à la 55e mn, Koulibaly, indisponible, ne pourra pas aider ses coéquipiers dans cette nouvelle mission. Les Blues avaient été battus par deux buts à zéro, à l’aller, sur la pelouse du Real Madrid. Une semaine après, le club londonien doit se surpasser pour renverser la pente à domicile. Ce n’est pas la grande forme en ce moment pour les champions d’Europe 2021 avec leur nouveau coach. Depuis son retour sur le banc de Chelsea comme coach intérimaire, Franck Lampard a enregistré trois défaites en autant de sorties, dont celle à l’aller des quarts de finale de la C1 à Madrid. Les Blues n’ont plus gagné depuis le 11 mars face à Leicester (1-3), en Premier League.

Mais l’ancien milieu de terrain veut croire à un exploit de ses hommes dans le stade de Stamford Bridge totalement acquis à leur cause. ‘’Tout est possible dans le football et il ne fait aucun doute que nous sommes une équipe compétitive et que nous méritons d'être ici à ce stade de la compétition’’, a-t-il déclaré. Lampard espère que ses joueurs vont ‘’tirer le meilleur parti’’ de ce soutien du public ‘’pour jouer avec une vraie envie et un savoir-faire pour renverser la vapeur’’.

Mais le technicien anglais ne perd pas de vue le calibre de l’adversaire qui a un immense avantage sur eux. ‘’Vu de l'extérieur, ils ont d'abord un excellent entraineur en la personne de Carlo Ancelotti. Ensuite, c'est un noyau de joueurs qui est là depuis très longtemps, jouant au plus haut niveau année après année. Ils ont du talent, une éthique de travail et des compétences en leadership et ils dirigent le groupe. Je parle évidemment de Modric, Kroos, Benzema et les autres. Ils ont également un talent individuel qui peut gagner un match à tout moment, qu'ils soient avec ou sans contrôle’’.

En plus d’avoir deux buts d’avance, Carlo Ancelotti et ses hommes ont un ascendant psychologique sur les Londoniens. La saison dernière, le Real Madrid avait éliminé les Blues à ce stade de la compétition (3-1, 2-3).

Malgré cet avantage, Ancelotti ne veut pas vendre la peau de la bête avant de l’avoir tuée. ‘’Chelsea traverse une période difficile, mais je pense qu'ils ont une grande opportunité. Il reste 90 minutes et dans ce genre de compétition, tout peut arriver. Nous devrons faire de notre mieux demain’’.

Milan de Ballo-Touré veut finir le job à Naples

Le Milan AC de Fodé Ballo-Touré avait pris une légère option pour la qualification en demi-finales de la Ligue des champions, en s’imposant (1-0) au stade San Siro. Les Milanais vont tenter de valider leur ticket ce soir (19 h), sur la pelouse de Naples. Le club lombard a été l’une des rares équipes à avoir fait chuter les Napolitains cette saison en Serie A. Le Milan a infligé au leader du championnat italien une lourde sanction chez lui, sur le score de quatre buts à zéro, le 4 avril dernier. Les Rouge et Noir veulent réussir un nouveau coup d’éclat, ce soir, au stade Diego Armando Maradona.

‘’Les deux équipes seront prêtes. Un objectif très important est en jeu et ce sera un match délicat, mais motivant. Nous avons un tout petit avantage, mais il faut finir le boulot. Pour gagner, nous devrons jouer à un haut niveau. Nous savons le faire et possédons les qualités pour le faire’’, a déclaré le coach du Milan AC, Piolo.

Pour sa part, l’entraineur de Naples reste optimiste, malgré ce retard sur l’adversaire. Pour Luciano Spalletti, il n’y a qu’un seul risque à l’issue du match, ‘’juste un bonheur infini’’. De plus, le coach italien s’est réjoui de pouvoir compter sur Victor Osimhen, son attaquant-vedette qui a manqué la manche aller à cause d’une blessure. ‘’Milan joue un football total, moderne, en te pressant. Mais ils vont sans doute garder en tête qu’il y aura Osimhen devant’’, a-t-il souligné.