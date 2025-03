Pour leur première sortie de l’année, les Bleus sont passés à côté de leur quart de finale aller de Ligue des nations en Croatie (2-0). Dépassée en première période, l’équipe de France devra afficher un autre visage pour retourner la situation à la maison dimanche soir et rejoindre le Final Four.

La journée internationale du bonheur est un concept assez utopique, mais il se trouve qu’elle tombait ce jeudi 20 mars et que l’équipe de France a décidé que ce n’était pas trop son dada. Pour leur première sortie de l’année et le retour de leur capitaine Kylian Mbappé, les Bleus sont passés à côté de leur sujet à Split, où ils ont laissé la Croatie remporter ce quart de finale aller de Ligue des nations (2-0) et le deuxième match de son histoire contre la France. Le souvenir de la double confrontation face à l’Ukraine, en 2013, pour un enjeu tout autre, sera sûrement invoqué dans les prochains jours, mais cela ne suffira pas à oublier la prestation insuffisante des vice-champions du monde.

Maignan sauve les apparences

On était à peine content de les retrouver que les Bleus de Didier Deschamps nous ont rappelé les choses suivantes : ils savent comment s’ennuyer et ennuyer leur monde. Ils savent aussi comment passer à côté de leur sujet et parfois s’extirper d’une situation compliquée. Pas dans son assiette et sorti à la pause, Ibrahima Konaté a défendu avec les mains en avant sur un contrôle raté par Ante Budimir, et l’arbitre n’a pas hésité en désignant le point de penalty. Manque de pot pour les Croates, un idiot dans les tribunes s’amusait avec son laser, et Mike Maignan a eu le vice nécessaire pour faire durer l’attente en s’en agaçant. Trois minutes, c’était trop long pour Andrej Kramarić, qui a tiré trop mollement et vu le spécialiste de l’AC Milan faire rempart avec ses jambes en plongeant du bon côté (8e). Une belle alerte pour les Bleus, ou plutôt les prémices d’un premier acte catastrophique en tous points. Il faut le voir comme un problème quand Lucas Digne est le seul joueur à trouver des passes dangereuses dans les espaces dans les 30 derniers mètres, mais le capitaine Kylian Mbappé est tombé deux fois sur Dominik Livaković (16e, 23e) et il n’a pas réussi à montrer de la complicité avec ses deux ex-compères parisiens, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani.

Une première depuis la finale de la Coupe du monde

Dans un rôle hybride et très libre, l’homme en forme du PSG a beaucoup décroché pour aller chercher un ballon impossible à tenir côté français, la faute peut-être à un trident trop peu créatif dans l’entrejeu et à une faiblesse technique globale loin d’être sauvée par un coup du foulard sans intérêt d’Aurélien Tchouaméni. Quand un corner joué à deux emmène toute une équipe à reculer d’une cinquantaine de mètres, c’est que ça coince quelque part. Ou partout, justement, puisque les Bleus ont été bougés dans les duels et en grande difficulté défensivement par cette équipe croate vieillissante. Budimir a joué avec l’alignement défensif tricolore, Maignan a ouvert sa niche sur la tentative de Joško Gvardiol (14e), et le bomber d’Osasuna a fini par profiter de toutes ces errances.

L’éternel Ivan Perišić s’est amusé avec Jules Koundé pour envoyer un centre coupé au premier poteau par le même Budimir, qui avait devancé William Saliba et qui a obligé Maignan à dévier la gonfle dans sa cage (1-0, 26e). On s’est dit que ça ne pouvait pas être pire, mais si : Livaković a réussi un dribble de plus que tous les Français réunis pour se défaire d’un pressing de Dembélé, et la Croatie a fait le break pile avant l’entracte. Un festival de duels perdus par la bande de DD a permis à Perišić de revenir en 2018 en claquant une demi-volée du droit parfaite pour tromper Maignan (2-0, 45e+1).

L’équipe de France n’avait plus été menée de deux buts à la pause depuis une certaine finale de Coupe du monde, un 18 décembre 2022, mais l’enjeu n’était pas le même à Split et on ne s’est pas vraiment pris à rêver de vivre deux minutes de folie grâce aux entrants et à un Mbappé en mission. Les Bleus ont pris le contrôle du ballon, super ; ils ont aussi perdu un peu moins de duels, heureusement ; et ils ont surtout tourné autour du pot pour tenter de relever la tête et de rattraper leur retard avant la deuxième manche. Il faut être honnête, ils auraient même peut-être mérité d’en planter un, au moins. Seulement, Dembélé n’a pas montré la même efficacité qu’à Paris (59e, 61e, 79e), alors qu’il a retrouvé des connexions avec Mbappé. Le capitaine a cru trouver la faille dans le dernier quart d’heure, mais il est tombé sur le cousin du Gvardiol que l’on connaît à City et sur la main ferme d’un Livaković infranchissable (81e), et même heureux de voir Bradley Barcola rater le ballon sur un centre de Mattéo Guendouzi (79e). Les changements n’y ont rien fait, et l’image de la fin de match aura été le retour défensif de Luka Modrić dans les pieds de Mbappé (87e) plutôt que l’ultime frappe foirée française, cette fois signée Manu Koné. Pour un peu de bonheur, il faudra peut-être attendre dimanche.

Croatie (4-2-3-1) : Livaković – Stanišić, Ćaleta-Car, Šutalo, Gvardiol – Modrić, Kovačić – Perišić (Vlašić, 70e), Baturina (Pašalić, 60e), Kramarić (Sučić, 85e) – Budimir (Ivanović, 60e). Entraîneur : Zlatko Dalić. France (4-3-1-2) : Maignan – Koundé, Konaté (Upamecano, 46e), Saliba, Digne – Guendouzi (Koné, 84e), Tchouaméni, Rabiot (Camavinga, 64e) – Dembélé (Olise, 84e) – Mbappé, Kolo Muani (Barcola, 64e). Entraîneur : Didier Deschamps.

SOFOOT