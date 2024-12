Transféré à Naples après seulement une saison à l'été 2019, Victor Osimhen (25 ans, 14 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison) a longtemps été considéré comme une des plus grosses ventes de l'histoire de Lille. Faux pour le président du club nordiste, Olivier Létang.

"La vente d’Osimhen n’était pas de 68 M€ parce qu’il y avait dans la balance quatre joueurs de 20 M€, dont la valeur était zéro en fait. Si on fait la balance avec l’achat du joueur, tous les intermédiaires, les plus-values, les commissions, la vente, les joueurs qui sont arrivés, il y a à peu près 7 M€ dans les caisses du club, assené l’ex-directeur sportif du Paris Saint-Germain. Le LOSC a gagné beaucoup plus d’argent avec Carlos Baleba (27 M€), Amadou Onana (40 M€), Sven Botman (37 M€) ou Leny Yoro (62 M€). Énormément. Sur les joueurs que nous avons vendus, il n’y avait plus de commissions, de rétro-commissions ou intermédiaires. L’argent venait dans les caisses du club."