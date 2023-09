Le Lions Club International est une organisation qui compte plus de 1 400 000 bénévoles. Elle est présente dans plus de 200 pays, régions géographiques et elle œuvre en faveur de la communauté depuis plus de 100 ans, souligne une note. Quand un gouverneur prend fonction, il visite le club qui constitue son district.

C'est ce que vient de faire Mariama Diallo Tounkara du district 403 A1 composé de huit pays. En compagnie des membres locaux de l’organisation, elle s’est rendue au dispensaire des sœurs de Guédiawaye, puis à la Maison rose où elle a fait des dons avant d'aller au centre Diama de Guédiawaye. L'objet était de voir les réalisations du Lions Club.

''Je suis très émue parce que les composantes touchées par les Lions sont des domaines très sensibles de notre société. J’ai vu une dame qui s’occupait des enfants et de femmes qui sont en souffrance, des enfants nés de pères inconnus et des personnes vraiment très touchées moralement. Et cette dame s’en occupe et elle le fait très bien'', a déclaré Mariama Diallo Tounkara.