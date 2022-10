Les attaquants sénégalais ont brillé, ce week-end. Sadio Mané a inscrit un but et délivré deux passes décisives, lors de la victoire du Bayern Munich (6-2) face à Mayence. Bamba Dieng a marqué son premier but de la saison, mais n’a pas pu empêcher l’OM de concéder le nul (2-2) contre Strasbourg d’Habib Diallo. Boulaye Dia a participé au succès de la Salernitana (1-3) sur la pelouse de la Lazio Rome, en inscrivant le 3e but.

Depuis que Sadio Mané a retrouvé son côté gauche, il ne cesse de s’affirmer au sein du Bayern Munich. L’international sénégalais s’est encore illustré, ce week-end, après son but en Ligue des champions face au FC Barcelone (0-3). Lors de la large victoire du club bavarois contre Mayence (6-2), l’ancien attaquant des Reds y a amplement contribué avec un but et deux passes décisives. Sa prestation a été saluée par son entraineur. ‘’Je suis très heureux de la performance de Sadio. Il a marqué, sa passe décisive pour Leon Goretza était un but important après la mi-temps. Je suis satisfait de comment il a joué et comment il s'est débrouillé à Barcelone cette semaine’’, a déclaré Julian Nagelsmann en conférence de presse d’après-match.

Le technicien allemand a donné les raisons de la nouvelle forme du Sénégalais. ‘’Il s’est bien développé ces dernières semaines, serrant davantage la ligne de touche. Donc, nous avons plus d'espace au milieu et avons des chances où nous pouvons accélérer. Il a fait ça avec brio pendant des années à Liverpool’’, a expliqué Nagelsmann qui ‘’espère’’ que son attaquant va continuer dans cette dynamique. Quant à Mané, il a confirmé que sa position de prédilection est le côté gauche, mais se dit à la disposition de l’équipe. ‘’Ma position ? J’ai joué ailier gauche toute ma vie. Si l’équipe a besoin de moi comme attaquant ou ailier droit, je serai là’’. Malgré son niveau de performance, le champion d’Afrique estime qu’il a encore une marge de progression. ‘’Je suis là pour l’équipe, j’essaie de marquer des buts, de fournir des passes décisives et de gagner des matchs pour l’équipe. Mais je peux toujours m’améliorer dans tout. Je suis quelqu’un qui veut apprendre tous les jours. Je pense que je peux encore beaucoup progresser, offensivement, défensivement’’.

Le but de Dieng n’a pas suffi, Dia donne la victoire à Salernitana

Bamba Dieng peut retrouver le sourire. Le jeune attaquant sénégalais entrevoit le bout du tunnel avec l’Olympique de Marseille. De paria en début de championnat, l’ancien pensionnaire de l’Institut Diambars est en train de gagner petit à petit sa place dans le dispositif d’Igor Tudor. Titularisé pour la première par l’entraineur croate sur la pelouse de Strasbourg, ce samedi, le Sénégalais a ouvert son compteur-buts de la saison en ouvrant le score (1-0) dès la 5e mn. Les Olympiens ont même doublé la marque (2-0) à la fin de la première période. Malheureusement, l’OM n’a pas tenu face à Habib Diallo (sorti à la 46e) et ses coéquipiers. Les Alsaciens ont réduit le score par le Sud-Africain Mothiba (76e), avant d’arracher le point du nul dans les dernières secondes du temps additionnel par Gameiro (90e +2).

Par contre, Boulaye Dia et la Salernitana ont eu plus de réussite. En déplacement sur la pelouse de la Lazio Rome, le club de la Salerne s’est imposé sur le score de trois buts à un. Entré en jeu à la 64e mn, l’attaquant sénégalais, sur un service de Bradaric, a inscrit le troisième but (76e, 1-3) qui a scellé le sort du match. C’est son 5e but en Serie A, qui lui permet de consolider sa place de leader dans le classement des meilleurs buteurs de la Salernitana. Il est à deux unités de l’actuel meilleur buteur du championnat d’Italie. L’attaquant nigérian de Naples, Victor Osimhen, a inscrit 7 buts.

LOUIS GEORGES DIATTA