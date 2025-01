De nombreux Sénégalais ont brillé ce week-end un peu partout en Europe. De la Ligue 1 à la Saudi Pro League, en passant par la Serie A, les Lions ont porté leurs clubs respectifs.

C’est la fin de la disette pour Boulaye Dia. L’attaquant sénégalais a retrouvé le chemin des filets, après sept matches de Serie A sans inscrire le moindre but. Il permet à la Lazio de décrocher le point du nul contre Côme (1-1) et de conforter sa 4e place en championnat. L’ancien joueur de Villarreal porte ainsi son total à cinq buts.

Un peu plus tôt dans la semaine, un autre Lion a mis fin à sa traversée du désert. Sadio Mané s’est montré très performant avec son équipe. Dans le cadre de la 14e journée, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection et Al-Nassr ont accueilli Al Okhdood. Le n°10 sénégalais a conduit son équipe à la victoire (3-1). Défaits il y a un mois lors de la 13e journée par l’actuel 2e Al Ittihad, Mané et ses coéquipiers sont quelque peu largués dans la course au titre. Face à Okhdood, jeudi, ils encaissent dès la 6e mn. Mais les hommes de Stefano Pioli ne vont pas se laisser faire. À la 29e mn, Sadio va égaliser. À trois minutes de la fin de la première mi-temps, l’international sénégalais se fait faucher dans la surface et obtient un penalty. Le quintuple Ballon d’Or, Ronaldo, va le transformer et permettre à Al-Nassr de partir aux vestiaires avec ce but d’avance. Largement dominé, Al Okhdood va encaisser un troisième but par le biais de Mané. L’ancien Red retrouve le chemin des filets en championnat après deux mois et inscrit ses 4e et 5e buts de la saison.

La bonne mine du Rocher

Vendredi, pen ouverture de la 17e journée de Ligue 1, l’AS Monaco est accueilli par le FC Nantes. De retour dans le onze de départ après une blessure contractée contre le PSG, le 18 décembre dernier, Lamine Camara est aligné aux côtés de Denis Zakaria. L’international sénégalais de 21 ans s’est vite montré à son aise. Malgré les deux buts concédés en cinquante minutes, Lamine Camara a été l’un des Monégasques les plus en vue. L’ASM réduit la marque à la 52e mn. A la 59e mn, les hommes d’Adi Hütter obtiennent un corner. Préposé aux coups de pied arrêtés, Camara s’en charge et adresse un excellent centre sur la tête de Mohammed Salisu. L’international ghanéen égalise. L’ancien joueur du FC Metz réalise sa troisième passe décisive de la saison. L’ASM s’en sort avec un match nul et reste à la 3e place du championnat. Mais le club de la Principauté est relégué à cinq points de l’OM et à douze points du PSG. Lamine est élu Homme du match, avec au-delà de la passe décisive, 90 % de passes réussies dont deux passes clés, 100 % de passes en profondeur réussies, 100 % de dribbles réussis, une interception et sept duels sur dix remportés. Le meilleur espoir africain 2024 est de loin le joueur sénégalais le plus en vue du week-end en France.

Habib enchaîne, premier but de Diakhon

Un autre milieu de terrain sénégalais a aussi brillé en Ligue 1. Déjà Lion du week-end la semaine dernière, Habib Diarra a été passeur décisif lors de la victoire sur le but du break de l’international suédois Emanuel Emegha. Le Racing club de Strasbourg s’est imposé 2-1 contre Toulouse. Titulaire, le jeune capitaine strasbourgeois a livré une prestation solide dans l’entrejeu. Avec 89 % de passes réussies dont une passe clé, il a aussi effectué cinq dégagements, trois interceptions et bloqué un tir.

Sur les petits papiers de nombreux grands clubs, Habib Diarra en est à 4 buts et 2 passes décisives en 16 rencontres depuis le début de la saison.

Pas encore international sénégalais, le jeune ailier de 19 ans Mamadou Diakhon a exprimé en début d’année 2025 son envie d’évoluer avec les Lions. Ce week-end, lors de la défaite (4-2) du Stade rémois contre l’OGC Nice, il inscrit son premier but en Ligue 1. Entré à la 71e mn, Diakhon marque le deuxième but rémois dans la foulée. Il ne pourra pas empêcher la défaite des siens. Yehvann Diouf était titulaire dans les cages rémoises. Présent dans le groupe pro depuis la saison 2022-2023, Diakhon attend toujours celle de l’explosion.

Lo-Sané protège Metz

Dans l’antichambre de la Ligue 1, un jeune défenseur sénégalais enchaîne les bonnes performances. Dans le cadre de la 18e journée de Ligue 2, le FC Metz, 4e, s’est déplacé chez le leader, le FC Lorient. Dans le onze messin, trois Sénégalais sont d’attaque. La charnière Aboubacar Lo-Sadibou Sané et Cheikh Sabaly en pointe. Si le néo-international A n’a pas tiré son épingle du jeu, les deux défenseurs ont été remarquables durant toute la rencontre. Le FC Metz a accroché Lorient de Sambou Soumano et de Formose Mendy 0-0. La paire a muselé la meilleure attaque du championnat. Aboubacar Lo (25 ans) a réussi huit dégagements, un tacle dernier défenseur et gagné deux duels sur trois disputés. Sadibou Sané est le taulier de cette défense malgré son jeune âge (20 ans). Suivi par plusieurs clubs de Ligue 1, le n°38 du FC Metz a réalisé deux interceptions, deux tacles, réussi 95 % de ses passes, dont 4 sur 7 passes en profondeur. Meilleure défense du championnat avec 13 buts seulement encaissés, Metz reste sur quatre clean-sheets (deux clean-sheets d’affilée pour le duo sénégalais).

MAMADOU KANE