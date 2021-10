Pour son dernier match avant de regagner la sélection nationale pour le regroupant en vue de la double confrontation contre la Namibie, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Sadio Mané a inscrit son quatrième but en Premier League. Dans une superbe rencontre, Liverpool et Manchester City n'ont pas réussi à se départager (2-2), ce dimanche, à l'occasion de la 7e journée de Premier League.

Sur un gros rythme, les deux formations se sont rendu coups pour coups. A deux reprises, les Reds ont réussi à prendre l’avantage, grâce à Mané (59e), puis Salah (76e). Mais les Citizens ont toujours trouvé les ressources pour revenir avec des réalisations de Foden (69e) et De Bruyne (81e). Au classement, Liverpool et City occupent respectivement la 2e place (15 pts) et la 3e position (14 pts). C’est Chelsea d’Edouard Mendy, vainqueur d’Everton (3-1), samedi dernier, qui profite de ce résultat pour éjecter les Reds du fauteuil de leader (16 pts).