Le Pds et ses alliés ont lancé, hier, la grande coalition Wallu Sénégal. Les différents responsables ont invité les membres à mettre en veille les intérêts partisans au profit de la nation sénégalaise.

La grande coalition Wallu Sénégal, composée des partis comme le Pds, le Tekki, l’Act, la Convergence démocratique Bokk Gis Gis (BGG), l’AJ/PADS… a été lancée, hier. Si toutes les formations politiques précitées ont été représentées par leur leader, cela n’a pas été le cas pour le Parti démocratique sénégalais. En effet, ni le candidat Karim Wade encore moins le secrétaire général, Me Abdoulaye Wade n’ont pris part à cette rencontre. Seulement, les Libéraux du Pds se sont largement imposés face à leurs nouveaux alliés. Même les couleurs jaune et bleu de la nouvelle coalition à perte de vue dans la salle renvoyaient au parti de Wade. Ainsi, il aura fallu que le chargé de la mobilisation du Pds transmette les salutations du Pape du Sopi à l’assistance pour que la foule se déchaine et transforme la rencontre en un meeting du Pds.

‘’Vous avez les salutations de Me Abdoulaye Wade et de Karim qui se réjouissent de cette mobilisation’’, lance Assane Ba. Suffisant pour doper la foule, qui entonne en chœur ‘’Président Karim’’, pendant un moment. Cet engouement des Libéraux pour leur leader n’a pas, cependant, découragé la détermination des alliés. Le Président de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis (BGG) appelle, ainsi, ses pairs à oublier les intérêts partisans pour mettre en avant des personnes capables de faire gagner la coalition dans les différentes communes, à l’occasion des prochaines élections.

‘’Nos collectivités locales traversent des moments difficiles, depuis 2014. Des situations qu’on peut qualifier de catastrophiques’’, fait remarquer Pape Diop. L’ancien maire de Dakar invite ainsi ses alliés à rester unis pour atteindre leur objectif de remporter les prochaines échéances. ‘’On est juste au début de notre compagnonnage et le plus difficile reste à venir. Mettons dans chaque localité une équipe gagnante qui va descendre sur le terrain et on peut être victorieux’’, indique Pape Diop. Qui pense, d’ailleurs, qu’il serait insensé de créer aujourd’hui une coalition et de s’entretuer demain pour des questions de postes. Le parlementaire qui appelle à un sursaut et esprit de dépassement invite les partis qui ne sont encore dans aucune coalition à venir adhérer dans leurs structures.

Dans la même veine, Mamadou Lamine Diallo, représentant du Congrès pour la renaissance démocratique (Crd), invite les membres de la grande coalition à s’unir et faire face aux écueils, défis et autres difficultés pour venir à bout de la majorité présidentielle, en janvier 2022. Dans leur déclaration, les leaders justifient la mise sur pied de la grande coalition Wallu Sénégal par l’état actuel de la nation sénégalaise. Ils évoquent, à cet effet l’utilisation des institutions de la République, à savoir l'Assemblée nationale, la Justice et l’administration publique au service des intérêts ‘’clientélistes de sa coalition politicienne au pouvoir’’. L’administration, poursuit-on, a ainsi cessé, au nom de son projet politicien, d’être au service des usagers et des citoyens pour être soumise à la coalition au pouvoir par le recrutement et les instructions reçues.

Troisième mandat

Les membres de la grande coalition ont, en outre, par la voix de Pape Sarr de la Ld/Debout, dénoncé le vote par l’Assemblée nationale des lois scélérates portant modification du code pénal et du code électoral dont l’objectif, disent-il, est de préparer la manipulation de la Constitution pour un troisième mandat et empêcher ainsi l’alternative politique souhaitée par les populations.

‘’Souvenons-nous qu’avant elles, il y a eu d’autres lois introduisant un système de parrainage violant les principes de base de toute démocratie : elles ont été condamnées par la Cour de Justice de la Cedeao ; aussi l’instauration d’un ‘’système présidentiel absolu’’ supprimant le poste de Premier ministre et enlevant à la représentation populaire le droit de sanctionner un mauvais Gouvernement’’, a rappelé Pape Sarr. Le membre de grande coalition Wallu Sénégal estime que c’est la raison pour laquelle, face aux difficultés qui assaillent le pays et le peuple, face aux ‘’grands risques de déflagration qui menacent l’équilibre de notre Nation, des patriotes, forts de leur engagement et de leur expérience, ont retenu de regrouper leurs forces pour mettre fin aux souffrances du peuple sénégalais et à la gouvernance corrompue du régime. (…), afin de garantir la sécurité des citoyens et le libre exercice de leurs droits individuels et collectifs’’.

Cela nécessite, à leurs yeux, la mise en place d’institutions fortes, notamment une justice indépendante et une Assemblée nationale représentative et souveraine. Ils pensent, également, qu’il est impératif de construire l’unité des forces politiques de l’opposition démocratique et d’encourager la synergie des moyens et des ressources, afin d’assurer le contrôle effectif du processus électoral et garantir une expression libre, transparente et démocratique des suffrages.

En prélude des locales du 23 janvier 2022, la grande coalition Wallu Sénégal a décidé de présenter des listes de candidats dans tous les départements, villes et communes de l’étendue du territoire national. Elle compte également engager sans délai les militants et sympathisants des partis et mouvements membres, partout à travers le pays, à se mettre ensemble pour travailler à la mise en place d’équipes gagnantes, aussi bien, au plan départemental que communal. La coalition n’exclut pas, cependant, de s’ouvrir aux partis politiques de l’opposition et aux mouvements Citoyens porteurs d’enjeux communautaires.

‘’Dans ce cadre, elle encourage la création d’équipes qui œuvreront au rassemblement le plus large possible de tous les acteurs et partenaires potentiels de leur circonscription électorale, en vue de constituer des dynamiques crédibles et représentatives capables de gagner et de conduire les changements nécessaires à l’amélioration indispensable de la gouvernance des collectivités locales et des conditions de vie des populations’’, déclare-t-on.

Pour son fonctionnement, la coalition a mis en place un comité national de pilotage et défini ses règles. Pour ce faire, elle a mis en place plusieurs commissions de travail dont une pour les investitures et les opérations électorales. Une commission est également prévue pour les finances, moyens et de la logistique. A cela s’ajoute, la commission chargée des organisations et communication…

HABIBATOU TRAORE