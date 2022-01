Locales banlieue

Hier, le directeur général de l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale (Aser) était l'hôte de la communauté de Nguidjilone établie dans la banlieue. Baba Diallo, qui est candidat à la mairie de cette localité, en a profité pour leur montrer son offre programmatique. Cette dernière, selon lui, va s'articuler autour de plusieurs points dont l'emploi des jeunes, le désenclavement. A Thiaroye-Gare, l'ancien ministre de la Justice sous Wade, par ailleurs responsable au PLD/And Suqali, y est candidat. Maitre Amadou Sall pense que tout est à refaire dans cette partie de la banlieue.

Il en cite, entre autres, le désenclavement, l'urbanisation, l'aménagement du territoire et les infrastructures, l'économie et l'emploi, l’éducation et la santé, la jeunesse et le sport, la culture et les loisirs. Selon Me Sall, pour rendre effective la perspective qui se dégage des grandes lignes d'un programme ambitieux, il faut s'appuyer sur les ressources locales, de l'Etat, de la société civile, de la coopération décentralisée et du génie des populations de Thiaroye et de sa diaspora.

La principale ressource de cette commune réside, selon lui, dans ses habitants qui auront l'audace de prendre leur destin en main ainsi que la volonté et l'intelligence dans la gestion quotidienne de leur commune. A Pikine-Ouest, le maire sortant y a organisé un grand meeting. Ce qui a permis à Pape Gorgui Ndong de dresser son bilan, mais aussi de rassurer tous ses soutiens sur sa victoire. Cette rencontre a aussi enregistré la présence du responsable de l'APR de la localité, Cheikh Ahmed Tidjiane Thiam, qui fut l'un des adversaires du maire. Il a promis de mouiller le maillot à ses côtés, pour une victoire sans ambages au soir du 23 janvier prochain.