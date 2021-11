La bataille de Dakar risque d’être épique, entre les trois plus grandes coalitions Benno Bokk Yaakaar, Wallu Senegaal et Yewwi Askan Wi, conduites respectivement par Abdoulaye Diouf Sarr, Doudou Wade et Barthélémy Dias.

C’est parti pour la bataille de Dakar. Dans les starting-blocks, trois noms au moins sortent déjà du lot. Il s’agit d’Abdoulaye Diouf Sarr, candidat de la majorité présidentielle, de Barthélémy Dias, candidat de Yewwi Askan Wi, et de Doudou Wade, candidat de Wallu Senegaal. En attendant que les langues se délient dans les autres partis et coalitions, voilà trois des principaux prétendants à la très convoitée mairie de la capitale. Chacun avec ses forces, mais aussi ses faiblesses.

Barthélémy Dias, un homme à la fois clivant et captivant

L’attente fut très longue. Mais à l’arrivée, la ténacité de Barthélémy Dias a eu raison de la bravoure de tous ses adversaires, aussi coriaces fussent-ils. Maire sortant de la Médina, Bamba Fall, naguère présenté comme un des plus farouches adversaires du maire de Mermoz Sacré-Cœur, a préféré prendre ses distances très tôt, dès qu’il a senti que les carottes étaient cuites. En revanche, Soham El Wardini, elle, édile de la ville de Dakar depuis 2018, suite à la révocation de son mentor Khalifa Ababacar Sall, a continué le combat jusqu’à la dernière minute. Mieux, elle a menacé de présenter une candidature parallèle. Ce qui pourrait être dévastateur pour la liste de Yewwi Askan Wi.

Mais qu’à cela ne tienne ! Quand il s’agit de défendre ses intérêts, le fils de Jean-Paul Dias ne recule devant rien. Même pas devant Khalifa qu’il a eu à mettre dos au mur. En effet, très tôt, il s’est taillé un destin de maire de Dakar, remplaçant autoproclamé de Khalifa Ababacar Sall, avec comme allié de taille le leader du Pastef, Ousmane Sonko. Au mois de mai dernier déjà, alors même que tout le monde doutait de la tenue des élections à date, lui organisait une conférence de presse et disait à qui voulait l’entendre : ‘’Personne ne peut m’empêcher d’être candidat à la mairie de Dakar.’’

Politique téméraire, à la limite très radical dans ses positions, Barth est devenu le chouchou d’une bonne partie de la jeunesse khalifiste. Sa principale force, c’est la fidélité, sincère ou calculée, dont il a fait montre durant toute la période de traversée du désert, pendant que son mentor, Khalifa Ababacar Sall, était derrière les barreaux.

Ainsi, l’homme qui, au début, ne tenait sa légitimité que de la caution de Khalifa, est devenu incontournable dans son camp politique.

Toutefois, son arrogance et son impatience risquent de le perdre, selon nombre d’observateurs. Clivant, va-t-en-guerre et jugé trop manœuvrier, Barth a su très tôt se rapprocher d’Ousmane Sonko qui aurait été son bouclier durant toutes les négociations. Au-delà de ces considérations, l’homme aura aussi besoin d’affûter ses arguments, son offre politique pour convaincre l’électorat très sélect et exigeant de la capitale.

M. Covid-19 en selle

Du côté de la majorité, le choix du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, semble avoir été moins controversé ; à quelques exceptions près. Du moins publiquement. L’homme est dans l’appareil d’Etat depuis l’accession du président Sall au pouvoir. En 2014, alors que la coalition au pouvoir connaissait une débâcle un peu partout dans la capitale, Diouf Sarr était un de ses rares responsables à remporter sa commune de Yoff, sauvant ainsi l’honneur du pouvoir. Pendant longtemps, il a su manœuvrer dans la plus grande discrétion pour s’imposer comme candidat idéal de la majorité dans la capitale. Fort du soutien de la communauté léboue, Abdoulaye Diouf Sarr pourra aussi compter sur la machine de guerre de la majorité qui a l’avantage d’avoir une mainmise sur tout le processus électoral, notamment le fichier et la carte électorale, à travers le ministre de l’Intérieur.

Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Diouf Sarr a aussi été le premier directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) sous Macky Sall, ensuite ministre du Tourisme et des Transports aériens, puis ministre en charge de la Gouvernance locale et de l’Aménagement du territoire. De ce fait, il a de nettes avances quant à la maitrise des principes directeurs de la décentralisation. Homme posé, la tête sur les épaules, le maire de Yoff sera aussi avantagé par une proximité incontestable avec le président de la République. Un avantage qui constitue en même temps un handicap, dans une capitale où la majorité a une cote en dents-de-scie.

Aussi, le candidat de Benno Bokk Yaakaar va devoir composer avec quelques frustrés de la majorité présidentielle qui, s’ils ne votent pas des listes parallèles, ne vont rien faire pour son succès.

Le prix de la constance et de l’engagement

Pendant ce temps, les nostalgiques du Parti démocratique sénégalais seront peut-être heureux de voir un Wade à la tête de la coalition Wallu Senegaal à Dakar. Sur le plan politique, on ne le présente plus dans Dakar et un peu partout au Sénégal. Lui c’est Doudou Wade. Son père et Abdoulaye Wade ont le même père et la même mère. Même s’il est passé à la mairie de Dakar en tant qu’adjoint au maire en 2002, l’homme est surtout connu pour son passé parlementaire.

Député dès 1998, alors même que le PDS était dans l’opposition, il a été tout-puissant président du Groupe parlementaire des libéraux de 2007 à 2012. Une fonction qu’il aura remplie brillamment, durant toute la 12e législature.

Malgré la perte du pouvoir en 2012, l’homme est resté un fidèle parmi les fidèles de l’ancien président. Ce qui lui a permis de se refaire une réputation durement entamée quand il était au pouvoir. Lors d’une émission sur la TFM, il disait avec force conviction : ‘’Il y a des principes directeurs sur lesquels je ne vais jamais transiger… J’aime Jeanne d’Arc dans mon cœur ; je suis du PDS ; je suis tidiane ; je ne changerai jamais ma nationalité. Quelles que soient les difficultés, je ne transigerai pas sur ces principes. S’engager dans un parti, pour moi, c’est comme une femme qui s’engage dans un mariage. Cela requiert fidélité. L’adultère n’est pas permis.’’

Ayant grandi entre les quartiers lébou de Dakar, Niary Tally et Fann, Doudou Wade a la réputation d’être un débatteur hors-pair, le plus expérimenté des candidats qui convoitent la mairie de la capitale, voire au-delà. Homme politique aguerri, doublé d’un parcours professionnel très élogieux, Doudou Wade a aussi l’avantage d’avoir une parfaite maitrise de la ville de Dakar. Par rapport à son tempérament, l’ancien parlementaire affirmait : ‘’Quand on voit mon parcours entre Niary Tally, le PDS…, on peut être tenté de croire que je suis belliqueux, mais je ne suis pas belliqueux. Je mène mes combats. Et je sais les mener.’’

Sa persévérance et sa constance ont ainsi été récompensées par Abdoulaye Wade et ses alliés dans Wallu Senegaal.

Toutefois, cette proximité avec l’ancien président de la République constitue à la fois sa force et sa principale faiblesse. Il a aussi la particularité d’être le plus âgé des candidats dans une ville fortement dominée par des électeurs jeunes.

MOR AMAR