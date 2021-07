"Telle est en toute chose l’opposition constante de l’Orient et de l’Occident : l’Orient invente et conserve, l’Occident applique et perfectionne." Et quelle est la part de l'Afrique dans tout ça ? Elle subit et se tait.

C'est la DER chez les peuples africains. Ce sera une question de vie ou de mort pour eux d'arracher par le biais d'un "MORTAL COMBAT", leur souveraineté pour afficher enfin leur dignité humaine. Après plus de 500 ans, beaucoup de choses se seront passées entre les peuples africains et ceux d'Orient et d'Occident. Après une mission évangélisatrice et civilisatrice, l'occident (l'Europe et les pays anglo-saxons) projète la phase ultime de leur projet machiavélique titanesque. Il s'agit surtout de la mission destructrice des valeurs morales chez les AFRICAINS au profit des contre-valeurs. Le goût effréné d'accumulation de richesses insatiables reste le vécu quotidien des occidentaux. L'homme dans toute sa splendeur à travers sa dimension temporelle et spirituelle est sur le point d'être relégué au second plan. L'animalité a de beaux jours devant elle.

Ces variétés de types de fragrances chez certaines marques de parfum ne sont qu'une ruse permettant de camoufler des odeurs nauséabondes émanant de ces peuples soi-disant "civilisés" de l'Occident qui ont toujours du mal à utiliser l'eau pour faire correctement leurs toilettes après avoir satisfait leurs besoins naturels. Au rythme où évoluent le niveau si inquiétant de l'insolence humaine érigée déjà en règle générale, l'Afrique est sur le point d'être emportée par cette vague d'effet boomerang causé par de tels comportements. La nouvelle politique du genre, faisant la promotion de la communauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) et surtout celle d'insuffler une nouvelle ère de diktat des loges maçonniques qui sont entrain de se massifier partout à travers le monde surtout ici en Afrique, restent des menaces face auxquelles l'Afrique devrait se préparer à les stopper car constituant une menace indéniable très grave contre l'humanité. Qui tient la puissance militaire et économique, certes, domine forcément les peuples. Mais de quels peuples il s'agit ? Ceux qui manqueront d'anticipation et de réactivité dans la gestion de leur destin commun.

L'Afrique, face à cette aubaine céleste gracieusement mise à sa disposition et paradoxalement qui peine jusqu'ici à s'en approprier pour assurer et garantir sa SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE a l'obligation d'agir vite pour contrecarrer ces menaces. Un continent qui par la force des choses aura toujours été la risée des envahisseurs de l'Orient comme de l'Occident pilleurs de son sous-sol. À la déchéance économique, culturelle et sécuritaire, celle morale semble la plus urgente à éradiquer sans état d'âme et sans délai. On peut tout perdre pour le retrouver ensuite, excepté ses propres valeurs morales et civilisationnelles. Les AFRICAINS ont doublement été victimes de plusieurs chocs cultuels, culturels et socioéconomiques que leur imposeront l'Orient et l'Occident durant des siècles. On les aura sucé moralement, économiquement, culturellement et cultuellement jusqu'à la dernière goutte de sang. Face à tous ces drames humains qu'un continent, qu'une race et qu'un seul peuple aura vécu, seule une conscience collective forte pourrait constituer un remède à tous ces malheurs. C'est comme si les africains étaient d'éternels damnés de la terre contrairement au reste du monde.

Ndiapaly GUEYE

journaliste indépendant