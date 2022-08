BALLA GAYE 2

‘’J’avais dit que j’allais le terrasser et m’asseoir sur lui’’

‘’Je rends grâce à Dieu, à mes parents et mon guide religieux, Serigne Bara. Je prie le Seigneur d’accueillir mon père dans son Paradis. Je remercie mon staff et mon encadrement, de même que l’école de lutte Balla Gaye et mes supporters. Je remercie tous mon entourage et tous ceux qui me soutiennent en Casamance, à Sédhiou, au Walo. Aujourd’hui, tout le monde s’est mobilisé, tout le monde a rempli son devoir. Je ne pouvais pas ne pas avoir de la pression. On ne pouvait pas se contenter de lutter tout simplement, il fallait se donner des coups de poing, parce qu’on a un précédent. Vous avez vu, le combat a été agréable, plaisant et il y a eu une victoire. Comme je l’ai dit, j’allais le terrasser et m’asseoir sur lui. Ce qu’aucun autre lutteur n’a jamais fait’’.

‘’Félicitations à mes supporters’’

‘’Concernant mes supporters, comme je l’ai dit, j’ai du respect pour eux et je ne leur manquerais jamais de respect. Il y a des choses que je prenais à la légère. Plusieurs fois je suis venu lutter soit en étant blessé ou malade, rien que pour leur rendre la pareille. J’ai essuyé des revers à cause de ça. Mais, je leur ai dit que cela n’arrivera plus. Dans tout ce que je m’engage, je le ferai avec respect, discipline, respect de mes adversaires. Mes supporters se mobilisent pour me soutenir. Ce sont eux qui remplissent le stade. En cas de victoire ou de défaite, ils ne créent pas de violence. Félicitations à mes supporters.’’