Des migrants de retour et de potentiels migrants actifs dans des secteurs tels que l'agriculture, l'artisanat et les services ont été financés à hauteur d’un milliard F CFA par le projet GMD.

Dans le but de mettre fin à l’émigration irrégulière au Sénégal avec son lot de conséquences, le gouvernement du Sénégal, avec le soutien de partenaires, a mis sur pied le projet ‘’Renforcement de la gouvernance inclusive de la migration au Sénégal en vue d'améliorer la synergie migration et développement’’ ‘’GMD’’.

Dans le cadre dudit projet, le ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a présidé hier une cérémonie de signature des conventions de subvention et de remise des chèques aux bénéficiaires.

Pour Dr Annette Seck, ces subventions octroyées à des acteurs de la migration, à des migrants de retour et à de potentiels migrants témoignent de la volonté du gouvernement sénégalais, avec le soutien du Royaume d'Espagne, de prendre en charge la problématique de la migration, plus précisément celle de l'émigration irrégulière. Elles s'inscrivent ainsi en droite ligne de la territorialisation des politiques publiques.

Les résultats satisfaisants du projet GMD, a-t-elle précisé dans un contexte difficile post-pandémie à Covid-19, lui ont valu une nouvelle rallonge de six mois quant à sa durée dont le terme était fixé au mois de février 2023. Des progrès sont notés dont le fonctionnement à plein régime des bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi (Baos), la mise en place des cadres régionaux de concertation et de dialogue, ainsi que la redynamisation du cadre national de concertation sur la migration. ‘’La remise des fonds régionaux et nationaux d'un montant global qui avoisine le milliard de francs CFA aujourd'hui, en est le point d'orgue. Avec ces subventions, les bénéficiaires pourront contribuer à leur manière et à leur niveau à la gouvernance de la migration. Pour les fonds régionaux, il conviendrait de rappeler qu'ils sont destinés à financer le démarrage ou le renforcement d'activités productives (start-up) individuelles ou collectives. Peuvent y prétendre les migrants de retour et des potentiels migrants actifs dans des secteurs tels que l'agriculture, l'artisanat et les services. Ces fonds sont octroyés suivant une procédure bien définie par un comité de sélection.

Ainsi, une soixantaine de micro-projets par région seront financés pour des montants allant de 2 à 5 millions F CFA pour des projets individuels ; entre 5 et 10 millions F CFA pour des projets dits de consolidation et jusqu'à 15 millions F CFA pour les projets collectifs. Quant aux fonds nationaux, ils sont destinés aux associations de migrants ou groupements de la société civile qui s'investissent dans la promotion de la thématique migration-développement’’, a confié la ministre. Elle a précisé que ces fonds peuvent financer des études, des enquêtes et des sondages ou des formations et sensibilisations sur les questions migratoires.

En outre, Dr Seck a indiqué que la signature de ces documents et la remise symbolique de chèques représentent un moment important dans la vie du projet GMD. Elles symbolisent l'aboutissement d'un long processus qui est allé de la constitution des fonds à l'appel à projets, de la présélection à la validation des dossiers retenus. ‘’Pendant près d'une année, avec toute l'attention et la transparence requises, les comités de sélection au niveau de l'ensemble des 14 régions du Sénégal, sous la supervision des différentes autorités administratives déconcentrées, ont épluché tous les dossiers de candidature pour en retenir les meilleurs. Seront tout aussi importantes les étapes qui suivront, à savoir le suivi, l'évaluation et la reddition des comptes. Car, même s'ils sont des subventions, ces fonds n'en demeurent pas moins soumis aux règles de contrôle et d'évaluation applicables aux politiques publiques. J'engage l'unité de gestion du projet à y veiller particulièrement’’, a confié Dr Seck.

