Au Sénégal, d'après le dernier rapport de l'Agence nationale pour les statistiques et la démographie (ANSD), le taux de chômage a atteint 20,3% à la fin de l'année 2024, alors que 75% de la population est âgée de moins de 35%.

Ce qui fait que les jeunes issus de dispositifs de protection alternative font face à des défis supplémentaires liés à l'absence de réseau professionnel et de soutien familial. Présente au Sénégal depuis 1976, SOS Villages d'enfants (SVE) accompagne les enfants et les jeunes sans ou à risque de perdre la prise en charge parentale. L'organisation développe des programmes d'accompagnement vers l'autonomie, notamment "go teach, youthcan" et "alliancz4Youth employability", pour renforcer l'employabilité et les perspectives professionnelles des jeunes.

C'est dans ce cadre que SVE face aux défis persistants liés au chômage des jeunes et à la nécessité d'encourager leur autonomisation a organisé hier la première édition de la foire aux stages. L'objectif, selon le directeur national, est de créer un cadre propice à la rencontre entre les jeunes et les entreprises afin de faciliter à des stages professionnels qualifiants. Il était question aussi, d'après Pape D. Diop, de mobiliser 60 entreprises partenaires pour proposer des stages à une centaine de jeunes issus de contextes vulnérables, valoriser l'engagement du secteur privé en faveur du développement des jeunes, promouvoir les résultats du programme "Goteach" en matière d'insertion professionnelle et enfin de permettre aux jeunes de vivre une expérience professionnelle structurante.

...A la fin, il est attendu que 60 entreprises proposent des stages à des jeunes motivés, les entreprises partenaires valorisent leur engagement sociétal et bénéficient d'une meilleure visibilité, le réseau de partenaires du programme Gotecah se renforce, et les jeunes acquièrent des compétences pratiques et améliorent leur employabilité. ‘’Il se pose avec acuité la nécessité d’une approche d’accompagnement des jeunes plus structurée aussi bien dans le domaine de la formation que dans leur processus d’insertion. Il en est de même de l’implication plus accrue des entreprises et des structures publiques en charge de l’emploi et de la formation. C’est dans cette perspective que s'inscrit la Foire aux Stages qui viendra donc enrichir les initiatives déjà impulsées par notre organisation.

C’est une véritable opportunité pour les jeunes que nous accompagnons. La nécessité d’une synergie d’action avec les entreprises partenaires et les institutions publiques’’ a-t-il expliqué. Avant de préciser que l’initiative Foire aux Stage lance le défi ambitieux de renforcer l’employabilité et l’autonomie des jeunes par le biais de la mise en relation directe entre les jeunes et les entreprises. ‘’Relever pareil défi, j’en suis conscient, exige de notre organisation un réseau dynamique de partenaires avec les entreprises privées de tous les secteurs et toutes les institutions publiques en charge de l’emploi. C’est en cela que la présence à nos côtés d’une entreprise de renommée mondiale comme DHL et du Club des Conseillers en Ressources humaines est très rassurante’’, a laissé entendre le directeur.