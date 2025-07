Les exportations au Sénégal au mois de mai s'établissent à 469,7 milliards F CFA. Selon l'ANSD qui donne l'info, leur cumul sur les cinq premiers mois de 2025 s’établit à 2 325,7 milliards F CFA contre 1 413,8 milliards F CFA pour la même période de 2024, soit un bond de 64,5 %.

Au mois de mai 2025, les exportations du Sénégal s’établissent à 469,7 milliards F CFA contre 469,9 milliards F CFA le mois précédent, soit un recul de 0,05 %. Cette faible diminution, selon l'ANSD, est imputable à la baisse des achats à l’extérieur d’huiles brutes de pétrole (73,2 milliards F CFA au mois de mai 2025 contre 158,8 milliards F CFA le mois précédent), de poissons frais de mer (19,9 milliards F CFA contre 28,8 milliards F CFA) et de zirconium (4,4 milliards F CFA contre 6,4 milliards F CFA) compensée par la hausse des exportations des produits pétroliers raffinés (102,1 milliards F CFA au mois de mai 2025 contre 69,7 milliards F CFA le mois précédent), d’acide phosphorique (25,0 milliards F CFA contre 8,8 milliards F CFA) et d’or non monétaire (65,2 milliards F CFA contre 51,5 milliards F CFA).

Mais comparées au mois de mai 2024, les exportations progressent de 74,1 %. Leur cumul sur les cinq premiers mois de 2025 s’établit à 2 325,7 milliards F CFA contre 1 413,8 milliards F CFA pour la même période de 2024, soit un bond de 64,5 %.

Les principaux produits exportés au cours de la période sous revue sont les produits pétroliers raffinés (102,1 milliards F CFA), les huiles brutes de pétrole (73,2 milliards F CFA), l’or non monétaire (65,2 milliards F CFA), l’acide phosphorique (25,0 milliards F CFA) et les poissons frais de mer (19,9 milliards F CFA).

Les principaux clients du Sénégal durant le mois de mai 2025 sont le Mali (18,6 %), l’Inde (12,2 %), la Suisse (9,4 %), l’Italie (8,4 %) et les Pays-Bas (7,7 %).

Les importations du Sénégal s’évaluent à 557,4 milliards F CFA au mois de mai 2025 contre 619,7 milliards F CFA au mois précédent, soit une diminution de 10,1 %. Cette situation s’explique par la baisse des importations de riz (35,6 milliards F CFA au mois de mai 2025 contre 56,8 milliards F CFA le mois précédent), de produits pétroliers raffinés (119,9 milliards F CFA contre 136,8 milliards F CFA), d’autres véhicules terrestres (7,4 milliards F CFA contre 23,4 milliards F CFA) et de blé (12,5 milliards F CFA contre 22,1 milliards F CFA). Cependant, l’augmentation des importations de maïs (11,2 milliards F CFA au mois de mai 2025 contre 3,9 milliards F CFA le mois précédent), des pierres céramiques et verres (10,6 milliards F CFA contre 3,4 milliards F CFA) et de produits chimiques organiques et inorganiques (12,0 milliards F CFA contre 7,8 milliards F CFA) a atténué cette baisse.

Comparées au mois de mai 2024, les importations chutent de 8,6 %. Leur cumul sur les cinq premiers mois de 2024 s’établit à 3 023,8 milliards F CFA contre 2 874,5 milliards F CFA pour la même période de 2023, soit un accroissement de 5,2 %.

Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les produits pétroliers raffinés (119,9 milliards F CFA) les autres machines et appareils (48,6 milliards F CFA), les huiles brutes de pétrole (44,5 milliards F CFA) et le riz (35,6 milliards F CFA).

Les principaux clients du Sénégal durant le mois de mai 2025 sont la République populaire de Chine (12,3 %), la France (8,7 %), le Nigeria (8,1 %) et la Russie (8,0 %).

-87,7 milliards F CFA, le solde de la balance commerciale

Le solde de la balance commerciale du Sénégal s’établit à -87,7 milliards F CFA au mois de mai 2025 contre -149,9 milliards F CFA le mois précédent. Cette amélioration du déficit résulte de la diminution de celui vis-à-vis du Nicaragua (0,3 milliard F CFA au mois de mai 2025 contre -47,5 milliards F CFA le mois précédent), des États-Unis d’Amérique (4,0 milliards F CFA contre -25,5 milliards F CFA), des Émirats arabes unis (-22,3 milliards F CFA contre -41,1 milliards F CFA) et de la France (-41,9 milliards F CFA contre -56,4 milliards F CFA).

Cependant, le creusement du déficit vis-à-vis du Nigeria (-44,6 milliards F CFA contre -6,4 milliards F CFA), de la République populaire de Chine (-60,6 milliards F CFA contre -36,1 milliards F CFA) et la Thaïlande (-18,5 milliards F CFA contre -3,0 milliards F CFA) a limité l’ampleur de cette amélioration.

Le cumul du solde à fin mai 2025 s’établit à -698,2 milliards F CFA contre -1 460,6 milliards F CFA à la même période en 2024.

CHEIKH THIAM