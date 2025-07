À l’occasion de la Semaine ESG (Environnement, social, gouvernance), Endeavour Mining a levé le voile sur son rapport de développement durable 2024. L’entreprise y expose une vision claire. Elle veut faire de l’exploitation minière un véritable levier de progrès partagé. Au Sénégal, cela passe par des engagements concrets en faveur de l’environnement, un appui solide à l’économie locale et un dialogue constant avec les communautés. Endeavour y affirme son ambition de bâtir une industrie minière plus responsable, plus ancrée et surtout plus humaine.

Sur le site aurifère de Sabodala-Massawa, dans le sud-est du Sénégal, une autre vision de l’exploitation minière prend forme. À l’écart des clichés sur les industries extractives, le complexe minier piloté par le géant Endeavour Mining entend se positionner comme un modèle d’ancrage local, d’innovation environnementale et de responsabilité sociale. Tel est, en tout cas, le message porté par le groupe lors de la présentation de son rapport de développement durable 2024, à l’occasion de la seconde édition de la Semaine ESG.

‘’À Sabodala-Massawa, nous avons à cœur de bâtir un modèle minier exemplaire, fondé sur le respect, l’innovation et la création de valeur partagée’’, a affirmé Abdoul Aziz Sy, le vice-président Affaires publiques pour le Sénégal, le Mali et la Guinée. Dans son discours, il a insisté sur la volonté du groupe d’inscrire ses activités dans une dynamique vertueuse à long terme, en misant sur la transparence, l’humilité et l’écoute des parties prenantes locales.

Le rapport chiffre à 116 milliards F CFA les contributions fiscales et parafiscales d’Endeavour Mining au Sénégal pour l’année 2024. Cette somme englobe les taxes, les redevances, les droits de douane et les dividendes versés à l’État.

Au-delà de cet apport budgétaire significatif, l’entreprise revendique une politique volontariste d’ancrage économique. Plus de 2 700 emplois directs et indirects ont été générés par le complexe aurifère, dont 95 % sont occupés par des nationaux. Mieux encore, 77 % des achats effectués en 2024 l’ont été auprès de fournisseurs sénégalais. L’entreprise affiche ainsi une volonté manifeste de soutenir le tissu économique local et de valoriser les compétences sénégalaises.

Un effort salué par plusieurs observateurs du secteur, qui y voient un contre-pied assumé aux pratiques longtemps décriées de l’industrie minière. Parmi les actions concrètes en faveur de la jeunesse, 39 jeunes Sénégalais ont bénéficié de stages professionnels à Sabodala-Massawa, dans divers métiers liés à l’exploitation minière. ‘’Ce type d’initiatives est essentiel pour préparer la relève et donner une chance à de jeunes talents locaux de se projeter dans des carrières techniques de haut niveau’’, commente un cadre du ministère des Mines présent à la cérémonie.

Engagement écologique : une centrale solaire et des arbres

Sur le front environnemental, Endeavour Mining affirme vouloir s’inscrire dans une trajectoire de réduction de son empreinte carbone. Objectif affiché : -30 % d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et neutralité carbone en 2050. Le groupe mise notamment sur l’intégration des énergies renouvelables, à travers la mise en service d’une centrale solaire de 37 MW couplée à un système de stockage d’énergie. Selon ses projections, cela devrait permettre une réduction de 24 % des émissions de CO ₂ sur le site de Sabodala-Massawa.

En parallèle, Endeavour investit dans la reforestation et la préservation de la biodiversité. En 2024, 1 237 arbres ont été plantés sur ses sites, s’inscrivant dans une dynamique plus large. Six cent cinquante hectares sont engagés pour soutenir l’initiative panafricaine de la Grande muraille verte lancée pour lutter contre la désertification. Le groupe a aussi délimité 1 500 ha de zones de préservation écologique au sein même du périmètre minier, une rareté dans l’industrie.

Le rapport insiste aussi sur les efforts déployés pour renforcer les liens avec les communautés riveraines. 1,6 milliard F CFA ont été investis en 2024 dans des projets sociaux communautaires volontaires, allant de la santé à l’éducation, en passant par l’insertion économique.

L’approche semble participative, avec des programmes développés en collaboration avec les acteurs locaux, selon la direction. Plus de 1 900 femmes ont ainsi été accompagnées dans des coopératives agricoles, bénéficiant d’équipements, de semences et de formations techniques.

D’autre part, 200 jeunes ont rejoint des initiatives d’autonomisation économique et 15 jeunes filles sénégalaises ont reçu des bourses d’études de quatre ans dans le cadre du programme de la fondation Endeavour.

Santé publique : la mine comme levier de prévention

Autre point fort du rapport : l’attention portée à la santé des employés et des populations voisines. Un programme de prévention a permis, selon le groupe, de réduire de 36 % les cas de paludisme sur l’ensemble de ses sites. À Sabodala et à Khossanto, 117 personnes âgées ont bénéficié de consultations gratuites et une caravane ophtalmologique a permis de consulter 374 patients, dont 73 ont été opérés de la cataracte ; 82 paires de lunettes ont également été offertes.

Autant d’initiatives qui, pour Endeavour, montrent que le développement minier peut être au service du progrès social et non à son détriment.

En se positionnant comme un acteur de la croissance inclusive, Endeavour Mining espère durablement renforcer sa légitimité dans la région. Son adhésion au Conseil mondial de l’or et sa double cotation à Londres et à Toronto témoignent de sa volonté de respecter des standards élevés de gouvernance.

Mais au-delà des chiffres et des rapports, ce sont les effets concrets sur les vies quotidiennes qui feront la différence. Comme l’a souligné Abdoul Aziz Sy, ‘’nous poursuivrons notre engagement avec humilité, transparence et détermination, pour que le complexe de Sabodala-Massawa continue d’être un modèle de responsabilité partagée’’.

MAGUETTE NDAO