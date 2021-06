Dans un mois, les travaux de la phase pilote du Progep 2 de Keur Massar seront livrés. L’annonce est du ministre Oumar Guéye qui a annoncé que le taux d’exécution est de l’ordre de 85%.

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires était en visite sur les chantiers situés dans la forêt de Mbao où sont exécutés les travaux du Projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique (Progep). A l’issue de la visite, Oumar Guèye a confié que le taux d’exécution est de l’ordre de 85%. Selon lui, il y a des parties où les travaux sont réalisés à 100%. ‘’L’objectif que nous nous étions fixés était qu’au 31 mai, tout soit terminé, mais nous sommes très satisfaits. En le disant, nous savions que c’était un défi très difficile à relever, car la nature des travaux est extrême. Les entreprises se sont données à fond. Elles travaillent même les weekends’’, s’est félicité le ministre. Qui donne l’assurance que, d’ici un mois, le gap des 15% sera résorbé. Le matériel pour cela est disponible. Il reste aussi, à certains niveaux, des travaux à faire et des engagements ont été pris dans ce sens par l’organe exécutant les travaux.

Sur les inquiétudes d’une partie de la population de KMS, le ministre les rassure. Selon lui, c’est à la fin des travaux que tout le monde comprendra le sens de cet important investissement au niveau de cette partie de la banlieue dakaroise. ‘’Saviez-vous que ce chantier qui concerne la phase pilote, pour le réaliser, il faut minimum 12 mois. En réalité, les entreprises ont démarré les travaux au mois de février. Quatre mois, plus tard, un taux d’exécution impressionnant a été noté, je pense que c’est une performance à saluer. Je voudrais dire que des solutions techniques seront apportées pour régler certaines poches qui nous ont été annoncées. Un dispositif de pompage impressionnant sera mis sur place pour rassurer la population’’, renseigne Oumar Guèye.

Le 17 septembre 2020, le chef de l’État avait rendu visite aux sinistrés de la commune de Keur Massar qui faisaient face à des inondations d’une envergure exceptionnelle. Macky Sall avait alors promis aux populations de faire de leur commune un département et de mettre en œuvre la phase 2 du Projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique (Progep), avant le prochain hivernage. Le président de la République avait soutenu que toutes les dispositions allaient être prises pour que la situation vécue en 2020 ne se répète plus jamais.

‘’Rien ne peut retarder ce chantier’’

Par la suite, avec un budget consolidé d’investissement d’un montant de 15 milliards F CFA, l’Agence de développement municipal (ADM) avait lancé un appel d’offres pour la procédure d’urgence. Deux entreprises avaient été retenues pour démarrer les travaux. ‘’Le Progep 2 permettra de drainer les eaux de Keur Massar et environs et de soulager les populations. Il y a un engagement multiforme. Ce qui me rassure, en tant que ministre, c’est qu’il y a une synergie d’actions. C’est d’ailleurs ce qui nous a permis d’avoir autant de résultats, en l’espace de 4 mois. C’est une performance à saluer. Maintenant, il faut qu’il ait un suivi rapproché’’, souligne le ministre.

Dans ce sens, il informe avoir demandé aux entreprises de travailler 24 heures/24. ‘’Avec trois équipes qui travaillent, nous sommes persuadés que c’est possible, d’ici fin mai, de terminer les travaux. Nous allons revenir ici pour constater de visu que tous les travaux ont été exécutés dans sa phase d’urgence, en ce qui concerne le drainage de Keur Massar et de son bassin versant du marigot de Mbao. Il faut préciser que rien ne peut retarder ce chantier, car c’est une attente de la population’’, a dit Oumar Guèye.

CHEIKH THIAM