Les derniers cas de listériose l’ont montré : la lutte contre les zoonoses, ces maladies des animaux transmissibles à l’homme, est essentielle. Pour surveiller et combattre efficacement ces zoonoses, le service d’hygiène a initié une approche multidisciplinaire qui est nécessaire. Il s’agit d’un dispositif de lavage des mains et de distribution de masques destinés aux éleveurs installés au foirail du quartier Bouna Kane, dans la commune de Kolda.

Au Fouladou, la promotion des gestes barrières est de retour, plus précisément dans le foiral qui grouille de monde, en cette période des préparatifs de la fête de Tabaski qui sera célébrée le jeudi 29 juin. Dans cet endroit devenu le point de convergence de tous les chefs de famille, le service d’hygiène y a installé un dispositif de lavage des mains et de distribution de masques aux éleveurs trouvés sur place.

Un dispositif qui permettra de rompre la chaîne de transmission des zoonoses entre les personnes et les animaux, en cette période de Tabaski où les contacts avec les bêtes sont quasi permanents. Les hommes de l’adjudant Pathé Baldé, chef de la brigade départementale de Kolda, en ont profité pour sensibiliser les personnes trouvées sur les lieux sur ces maladies dont les risques sont peu connus du grand public.

Ce sont les zoonoses liées aux denrées alimentaires, comme les infections à campylobacter ou les salmonelloses, qui sont les plus fréquentes chez l’être humain. En Suisse, ces affections sont en diminution, ce qui montre les progrès réalisés en matière de sécurité alimentaire.

À noter que les zoonoses occasionnent 2,218 millions de victimes et 2,4 milliards de malades dans le monde. Elles se concentrent dans les pays d’Asie et d’Afrique à revenu faible ou moyen. Mais les menaces de pandémie pèsent sur toute la planète. Pour lutter contre ces maladies, les organisations internationales promeuvent l’approche ‘’Une seule santé’’ (One Health), qui propose d’aborder conjointement la santé humaine, la santé animale et l’environnement.

Une vigilance accrue pour les zoonoses

De nombreuses zoonoses gagnent en importance dans le monde entier, comme la grippe aviaire ou la fièvre du Nil occidental. Si ces maladies ne menacent pas directement le Sénégal, leur surveillance a toutefois été renforcée. Un système de surveillance communautaire des maladies prioritaires a été mis en place et qui permet aux acteurs communautaires d’identifier précocement les maladies au sein de la communauté et d’envoyer un signal à l’infirmier, au chef de poste vétérinaire ou au chef de poste du secteur de l’environnement. Ceci pour favoriser la réponse rapide et éviter la propagation des maladies.

Selon l’OMS, le signal est défini comme un ensemble de données et/ou informations considérées par le système d’alerte précoce et riposte comme présentant un risque pour la santé humaine. À en croire les spécialistes, les zoonoses représentent une part importante des maladies infectieuses dans le monde. Elles évoluent dans le temps et l’espace et nécessitent une veille attentive. Les travailleurs sont exposés par le biais d’un contact avec le réservoir animal ou d’un environnement souillé par l’animal.

NFALY MANSALY