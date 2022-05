À l’occasion de la célébration de la Journée de l’Afrique le 25 mai dernier, le président en exercice de l’Union africaine, par ailleurs Président de la République du Sénégal, Macky Sall, a rendu hommage aux précurseurs du panafricanisme sur le continent et dans la diaspora. Il a également tenu à célébrer les pères fondateurs ‘’dont la vision lumineuse, transcendant les barrières, a allumé la flamme incandescente de l’unité africaine, voilà maintenant 59 ans’’, lit-on dans sa déclaration.

Macky Sall est convaincu que ‘’de l’OUA à l’Union africaine, portée sur les fonts baptismaux le 9 juillet 2002 à Durban, le legs des anciens a été forgé et consolidé. Nous avons décolonisé notre continent, démantelé l’odieux système d’apartheid et réglé par la voie pacifique nombre de différends frontaliers hérités de la colonisation’’. Macky Sall est revenu sur les efforts d’intégration à l’échelle continentale et au sein des communautés économiques régionales qui sont en train d’être consentis. Ce qui passe par l’Agenda 2063 et les initiatives du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (Nepad) ainsi que la mise en place progressive de la Zone de libre-échange continentale africaine. ‘’Nos avancées sont significatives. Il en est de même de nos défis. Je pense à la paix, à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme ; à la protection de l’environnement et au développement économique et social inclusif, tenant compte des besoins spécifiques des jeunes et des femmes : notamment l’éducation, la formation, l’emploi et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles’’, souligne-t-il.

...‘’Je n’oublie pas la question de la gouvernance politique et institutionnelle, y compris la recrudescence des coups d’État sur le continent. D’autre part, nous évoluons dans un environnement international peu favorable, où l’impact sévère de la pandémie Covid-19 est aggravé par les conséquences d’un contexte mondial conflictuel et la persistance d’une gouvernance politique, économique et financière inéquitable. Mais au lieu de brider nos ambitions et paralyser notre action, les défis que voilà doivent, au contraire, revigorer notre foi dans notre destin commun et solidaire’’, déclare Macky Sall. Il est d’avis que ces défis devraient interpeller les Africains en leur rappelant qu’eux seuls peuvent libérer le potentiel du continent. Ils devraient alors resserrer nos rangs, être plus unis et solidaires, et croire davantage en leurs capacités à construire l’Afrique de demain.

‘’J’appelle à la mobilisation générale de nos énergies et de nos intelligences pour bâtir ensemble l’Afrique de nos rêves ; l’Afrique des routes, des autoroutes, des chemins de fer, des ports, des aéroports, des centrales électriques, des fermes agricoles, des produits pharmaceutiques et médicaux, des parcs industriels et numériques ; de la création artistique et culturelle et du génie sportif’’, a-t-il invité. La jeunesse devrait être le porte-flambeau de cette lutte en portant le message. ‘’Ainsi, ferons-nous de notre souveraineté, plus que la proclamation d’une promesse, une réalité conforme à la vision des anciens’’.