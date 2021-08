La 127e édition du Magal de Touba est prévue le 28 septembre prochain. En perspective, le khalife général des mourides a livré un message aux fidèles et donné un appui de 50 millions aux victimes des inondations.

Serigne Mountakha Bassirou Mbacké compatit à la douleur qui frappe les victimes des inondations. Il a décidé de leur allouer, en guise d’aide, la somme de 50 millions F CFA. L’information a été livrée, hier, par son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, lors d'un point de presse tenu à la résidence Cheikhoul Khadim située face à la Grande mosquée de Touba.

Selon Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le guide spirituel des mourides est ‘’décidé à résoudre de façon définitive le problème de l'assainissement avec le gouvernement. Pour les inondations, le khalife demande de tout faire pour que l’Etat le fasse et qu’il associe les services déconcentrés’’.

C’est ainsi que, renseigne Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, ‘’le khalife général a décidé de l’arrêt des travaux de voirie, d’assainissement, un mois avant le Magal, parce qu’il ne souhaite que ce qui s’est passé l’année dernière, se renouvelle (une conduite d’eau s’était cassée et avait causé beaucoup de nuisances aux populations)’’.

Ce face-à-face avec la presse a été l’occasion, pour Serigne Bassirou Mbacké, de répondre aux détracteurs du Magal. Et c’est pour dire : ‘’Le Magal sera fait, parce que le khalife reste persuadé que rien de mal ne sera. Aux détracteurs, le khalife est le plus informé ; ils n’ont qu’à cesser de dire des choses répréhensibles. Il invite, par conséquent, ceux qui n’ont pas confiance de ne pas venir prendre part à cet événement.’’

Aux jeunes qui ne respectent pas le ‘’ndiguel’’ du khalife consistant à arrêter de pratiquer le football, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre leur ‘’enjoint de tout cesser. Il en est de même pour les salles fitness. C’est interdit, car il est inconcevable que des hommes et des femmes se mettent ensemble pour pratiquer un sport. Les salles d’entraînement ne sont pas interdites, mais il ne faudrait pas que les hommes et les femmes s’entraînent dans le même espace et que les gens se mettent à écouter de la musique. Nous invitons les populations à signaler, si ce phénomène est de mise dans leurs quartiers.’’

Très prolixe, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a demandé à l’Etat de mettre de l’ordre dans le secteur du transport hippomobile. ‘’Le khalife demande à l’Etat d’intervenir pour que les jeunes de moins de 10 ans ne conduisent pas les charrettes. La place de ces bouts de bois de Dieu est ailleurs et plus précisément dans les Daaras. Ils ont besoin d’être éduqués et instruits. J’interpelle la mairie’’, a dit le porte-parole. Il a terminé son discours par l’annonce d’un programme virtuel de conférences durant le Magal.

Aux fidèles qui souhaitent venir à Touba pour les besoins du Magal, le khalife leur demande de respecter les gestes barrières et le protocole sanitaire édicté par les autorités médicales.

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)