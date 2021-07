L’édition 2021 du Magal de Touba aura lieu dans la dernière semaine du mois de septembre. Le comité d’organisation est à pied d’œuvre pour une bonne réussite de l’un des plus grands événements religieux du Sénégal. Les organisateurs ont prié les fidèles d’aller se faire vacciner avant de venir à Touba.

Le Magal de Touba commémore le départ en exil du fondateur de la confrérie mouride. Il est célébré depuis 1928 et rassemble, chaque année, plusieurs millions de musulmans. Comme l’année dernière, il pourrait se dérouler en pleine pandémie de coronavirus. C’est ce qui explique la mise en place, de nouveau, de l’unité d’alerte et de prévention(UAPE), une initiative prise par le khalife général des mourides. Cette unité, présidée par le professeur Lamine Guèye, ancien Recteur de l’université Alioune Diop de Bambey, était composée, l’année dernière, de plusieurs spécialistes dans divers domaines. Le plan de cette UAPE était articulé autour de la réduction du risque de contamination de la Covid-19 dans les lieux saints (mosquées, mausolées), l’identification et l’orientation des personnes Covid suspectes, la rupture des barrières de résistance face aux bons comportements, la contribution à la continuité des autres prestations de santé, l’assistance aux populations des quartiers périphériques, la protection des chefs religieux, point de convergence des pèlerins et les séances de prières généralisées pour endiguer la Covid-19 et les autres fléaux.

Elle sera remise en service, a informé Cheikh Abdoul Ahat Mbacké Gaindé Fatma, Président de la commission communication et culture du Magal. C’est parce que l’heure est grave qu’il faut rendre fonctionnelle cette UAPE. Et pour cause, la pandémie continue de se propager dans la région de Diourbel, et Touba en est l’épicentre. ‘’On est à 2 395 cas dont 39 importés (2 %), 368 cas contacts devenus positifs (15 %) et 1 988 cas communautaires (83 %). Le nombre de guéris s’élève à 1 904 et il y a 158 décès. Actuellement, 333 cas sont pris en charge dont trois au niveau du CTE de Toscana, sept à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni, six à l’EPS de Diourbel et 317 à domicile’’, renseigne le médecin-chef de la région médicale de Diourbel, Docteur Mamadou Dieng.

‘’La semaine dernière, on a franchi la barre des 51 cas en une journée’’

‘’La troisième vague a bien touché la région, parce que la semaine dernière, on est allé jusqu’à franchir la barre des 51 cas en une journée, avec parfois des taux de positivité de 20 %, alors qu’on était aux alentours de 7 à 8 % de taux de positivité. Cela montre qu’il y a une forte transmission. Plus on augmente le nombre de prélèvements, plus le nombre de cas augmente. Il y a toujours des gens qui refusent de faire le test. Mais il est sûr que s’ils acceptaient de le faire, le nombre de cas serait beaucoup plus élevé, parce que la 3e vague est une réalité que nous sommes en train de vivre. En avril et mai, on était parfois à moins de 5 cas par semaine. Maintenant, on a plus de 20 cas par jour’’, d’après le Dr Dieng.

‘’Pour la vaccination, il y a une amélioration par rapport aux mois précédents, parce que les gens nous demandent si les vaccins sont disponibles. Heureusement, il y en a encore. On a même le Johnson & Johnson. On a pré-positionné un petit stock au niveau de la région. En fonction de la consommation, on peut en débloquer davantage’’, déclare-t-il.

Par rapport au Magal, le médecin-chef de la région médicale et le président de la commission communication et culture demandent aux populations qui veulent venir à Touba de se vacciner. ‘’Les préparatifs du Magal coïncident avec l’avènement de la 3e vague et il faut gérer la situation avant le Magal. Il faut sensibiliser davantage les gens pour qu’ils aillent se faire vacciner et s’approprier les mesures barrières. Nous avons demandé aux guides religieux de nous accompagner, les autorités administratives et locales, ainsi que d’autres porteurs de voix pour intensifier la sensibilisation sur la vaccination et sur les mesures barrières. On a déjà mis en place un plan de communication qui va nous permettre de toucher largement les cibles visées’’, d’après le Dr Dieng.

‘’Serigne Touba va s’ériger en bouclier entre la maladie et nous’’

Il indique que l’enjeu principal est d’endiguer cette pandémie, en mettant des dispositifs de contrôle de température, des lave-mains et essayer au maximum de réduire les regroupements dans les lieux de culte et éviter les rangs serrés. ‘’L’année dernière, on l’avait tenté et réussi. Cette année, il faut très tôt s’y mettre. Il faut distribuer des masques à grande échelle et des gels hydro-alcooliques. On a un énorme défi qui est d’endiguer cette vague avant l’arrivée du Magal, parce que la contamination est beaucoup plus rapide. Je pense qu’en deux mois, si tout le monde s’y met, on peut relever ce défi. En plus de ce défi lié à la pandémie, il y a les urgences’’, souligne le médecin-chef de la région médicale.

‘’On peut être rassuré, parce que Serigne Touba va s’ériger en bouclier entre la maladie et nous. Cet événement est une recommandation de Serigne Touba. On est à un moment difficile, avec cette maladie que Dieu nous a envoyé. Nous avons espoir que le Magal va se dérouler cette année sans incident sanitaire, sous la protection divine. Nous ne nourrissons pas de crainte sur ce plan’’, a rassuré Serigne Basse Abdou Khadre Mbacké.

‘’Nous espérons que le Magal prochain aura la même suite que celui de 2020, avec zéro nouveau cas de Covid-19. Par rapport au dispositif qui sera mis en place, il y aura 180 postes avancés dont 130 seront installés à Touba et 21 à Mbacké avec une administration gratuite de médicaments aux patients. Huit ambulances seront dépêchées avec le Samu régional, en plus de l’ouverture du nouvel hôpital de Touba et des postes de santé construits par Touba Ça Kanam. Un personnel de 5 760 agents sera déployé. L’armée fera parvenir, si la demande est acceptée, son hôpital de campagne’’.

Il y aura un système de prise en charge avec des points avancés et des points fixes, et les consultations seront gratuites.

