Après la sortie des soutiens du maire de Malicounda, la partie adverse contre-attaque. Dans un communiqué reçu à EnQuête, ils affirment que l’assiette foncière au cœur de cette histoire est toujours une propriété du service des eaux et forêt et qu’aucun accord n’a été trouvé. Même si, affirment-ils, un acte d’affectation à une tierce en l’occurrence DIENYA Suarl est accordé, depuis le 28 octobre 2016. ‘’Nous rappelons, suite à maintes correspondances envoyées au maire depuis 2019 par voie d’huissier, il n’a jamais daigné accepter de nous fournir un seul document justificatif.

Et pourtant, nous lui avons écrit quatre lettres lui demandant le PV de délibération de ce dossier des 18 ha nous basant sur l’article 155 de la loi 2013-10 du code général des collectivités locales qui dispose : « tout habitant ou contribuable a le droit, à ses frais, de demander communication sans déplacement de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes, des arrêtés municipaux…’’.

Aujourd’hui, ces jeunes persistent et veulent des réponses à leurs interrogations. A leur communiqué, ils ont joint l’acte administratif affectant les 18 ha 78a 13ca signé par le maire himself et approuvé par l’autorité compétente, à savoir le sous-préfet de l’arrondissement de Sindia d’alors Mountaga Daha Sall. ‘’Au vu de cet acte d’affectation qui est totalement en porte à faux avec les affirmations du maire Maguette Sène, nous réclamons purement et simplement la désaffectation des 18ha 78a 13ca au bénéfice de la population’’.