Manœuvre nationale ‘’Saloum 2024’’

Dans cet entretien, le Professeur Pape Chérif Bertrand Bassène, historien et maître de conférences à l'Université Cheikh Anta Diop, éclaire les enjeux liés à l'ouvrage L'idée de la Casamance autonome de Séverine Awenengo Dalberto. Entre récupération politique et quête de vérité, il nous explique comment cette recherche peut servir de levier pour la réconciliation en Casamance et le développement régional, tout en appelant à une plus grande liberté académique et à une meilleure accessibilité des archives pour les jeunes générations.