Arrivé en prêt cet hiver pour compenser le départ de Cristiano Ronaldo, Wout Weghorst (30 ans, 14 matchs et 1 but toutes compétitions avec Manchester Utd cette saison) reste sur 11 matchs sans marquer avec Manchester United toutes compétitions confondues. Même s’il comprend bien que son rôle premier n’est pas forcément celui de finisseur, l’ancien de la maison, Paul Scholes, se montre plus qu’excédé par les limites affichées par l’attaquant dans la zone de vérité.

"Vous parlez d’un numéro 10 de Manchester United ou d’un avant-centre, il est dans l’équipe pour être défensif… C’est lui qui court et tout le monde aime jouer avec lui parce qu’il fait ça. Mais en termes de qualité, vous devez également avoir un certain niveau de qualité pour jouer pour Manchester United … ce n’est pas le cas-là", a taclé l’Anglais auprès de Premier League Productions. Autant dire que la vieille gloire n’imagine pas l’avenir du Néerlandais s’écrire à Old Trafford au-delà de la saison en cours.