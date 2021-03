Après les évènements qui ont secoué le Sénégal, à la suite de l’affaire Sonko-Adji Sarr, le comité des femmes leaders pour la paix, la démocratie, le respect des institutions et l’Etat de droit, a lancé un appel au calme à l’endroit des Sénégalais.

C’est au cours d’une conférence de presse, au siège du réseau ‘’Siggil Djiguene’’, que les femmes leaders pour la paix ont fait un appel à l’endroit de nation sénégalaise, à la suite des récentes manifestations violentes qui ont opposé les forces de défense nationale aux manifestants et, ont donné lieu à des scènes de destruction de biens publics et privés. La présidente du réseau ‘’Siggil Djiguene, Safietou Diop, a commencé par présenter ses condoléances aux familles des personnes décédées et a, par la même occasion, souhaité un prompt rétablissement aux blessés, tout en compatissant pour les personnes qui ont perdu des biens, lors de ces conflits.

Par ailleurs, la présidente des femmes leaders pour la paix a salué le retour au calme et a encouragé toutes les parties concernées à la recherche de pistes de solutions. ‘’Le comité des femmes leaders pour la paix, la démocratie, le respect des institutions et l’Etat de droit salue les efforts collectifs de toutes les forces vives de la nation pour un retour rapide à la paix, afin de préserver la stabilité et la cohésion sociale. Et, nous encourageons l’ensemble des acteurs mobilisés à tous les niveaux de la société, dans la recherche de solutions concertées’’.

Le comité a également profité de cette occasion pour exhorter les leaders des mouvements politiques et/ou de la société civile à plus de responsabilités, dans les prochaines manifestations prévues. ‘’Le comité des femmes leaders pour la paix rappelle l’impératif de poursuivre une concertation soutenue et, par conséquent, en appelle à tous les acteurs à plus de responsabilité, notamment pour la manifestation prévue, le samedi 13 mars 2021 (Ndlr : la manifestation a été annulée), à garder en bandoulière, la nécessité du maintien et du renforcement des acquis de ces derniers jours’’. Et a ajouté que ‘’le comité réitère sa détermination à poursuivre cette dynamique de paix et d’apaisement de la situation actuelle en étroite collaboration avec toutes les forces vives de la nation’’.

Dans le même élan, la première citoyenne de Dakar, Soham El Wardini a évoqué sa souffrance, suite aux récents évènements qui ont secoués sa ville et l’ensemble du pays. ‘’Comme tous les Sénégalais, j’ai vécu avec une grande peine les manifestations de la semaine dernière marquées par des scènes de violences inouïes. En ma qualité de mairesse de la ville, les images de destruction de bâtiments publics et de pillage de commerces m’ont fortement marqué. Rien ne peut justifier ces actes inqualifiables’’, déclare-t-elle.

D’après elle, ces manifestations doivent interpeller toute la nation sénégalaise. ‘’En tant que mère de famille, je suis meurtrie par la mort d’une dizaine de jeunes. Je partage la douleur des parents qui ont perdu un enfant et je tiens à présenter mes condoléances attristées aux familles des victimes. Je souhaite également un prompt rétablissement aux blessés’’, exprime-t-elle. Et d’ajouter : ‘’si je prends la parole pour me joindre à votre initiative, c’est d’abord pour dire que ces évènements douloureux nous interpellent tous, Etat, collectivités territoriales, partis politiques et familles. Nous devons être plus attentifs aux aspirations des jeunes, les aider à saisir les opportunités du temps présent et leur offrir des perspectives pour un avenir meilleur’’.

La maire de Dakar, profitant de cette occasion, s’est adressée à la jeunesse sénégalaise, et affirme qu’elle comprend leur ‘’désarroi et leur angoisse’’. ‘’Mais, je leur demande de ne pas céder au désespoir. Je les appelle au calme et à renoncer à la violence. Je voudrais vous inviter à consolider la paix. Tous ensemble, nous devons faire confiance au génie de notre peuple et aux ressorts sur lesquels notre nation s’est toujours appuyée pour surmonter les épreuves et reprendre sa marche résolue vers le développement’’, lance-t-elle.

GRACE LECKABA (STAGIAIRE)