Marche nationale

Tous les élèves du Sénégal ont marché hier pour dénoncer la situation de l’école sénégalaise. Dans toutes les régions, villes et même villages, les élèves sont sortis. A Dakar, les élèves des lycées John Fitzgerald Kennedy, Lamine Guèye, Blaise Diagne, Maurice Delafosse, Parcelles-Assainies, se sont donné rendez-vous à la place de la Nation. Ils ont désigné Sokhna Diarra Diop porte-parole du jour. Elle est ainsi la représentante du Collectif des gouvernements scolaires de Dakar.

‘’La cause de notre marche est la grève des professeurs qui commence à nous inquiéter. Si ça continue ainsi, nous allons vers une année blanche et nous ne voulons pas arriver à ce stade. Cela fait déjà que nous ne faisons plus de devoirs ; ils ne nous ont pas rendu nos notes. Nous voulons que cela cesse. Nous ne savons pas qui a tort ou raison. Nous ne sommes ni avec le gouvernement ni avec les professeurs. Tout ce que nous voulons, c’est étudier’’, a-t-elle expliqué. La marche d’hier n’était qu’une première étape de leur plan d’action. Leur plan B, ils n’ont pas voulu le partager.