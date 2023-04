Marche Yewwi Askan Wi

Yewwi Askan Wi devait organiser une marche le 3 avril. Mais dans un communiqué largement partagé hier, la coalition a annoncé son annulation. ‘’Tenant compte des échanges avec de hauts gradés des forces de défense et de sécurité de notre pays et aussi des résultats de larges concertations, nous avons décidé de reporter la manifestation du 3 avril qui était prévue sur l’étendue du territoire national’’, renseigne le communiqué. ‘’La coalition réitère que les tensions politiques sont le seul fait d’un régime aux abois et en perte de repères. Elle appelle donc le peuple sénégalais, et particulièrement la jeunesse, à rester mobilisé pour la libération immédiate de tous les détenus politiques des geôles de Macky Sall.

La poursuite de notre lutte pour le respect des libertés individuelles et collectives, ainsi que la consolidation de la démocratie et de l’État de droit conduira à l’élaboration d’un nouveau plan d’action qui sera communiqué dès la semaine prochaine’’, annonce-t-il. Seulement, dans un autre communiqué, l'État-major des armées, à travers le directeur de l’Information et des Relations publiques des armées, le colonel Moussa Koulibaly, a tenu à apporter des précisions.

‘’Dans un communiqué publié ce vendredi 31 mars 2023, il est fait mention de concertations entre acteurs politiques et des gradés des forces de défense et de sécurité. L’État-major général des armées invite les acteurs politiques de tous bords et la société civile à tenir l’armée nationale hors du débat politique pour l’intérêt de la Nation. Cette dernière entend garder sa posture républicaine et se consacrer à ses missions régaliennes’’, indique-t-on.