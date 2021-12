C’est à Semmé, située à plus de 80 km de la capitale régionale, que le ministre de l’Environnement et du Développement durable a présidé un CRD sur les feux de brousse, hier. La première place occupée par la région de Matam en termes de superficie brûlée, au plan national, a motivé Abdou Karim Sall à privilégier la proximité pour des résultats plus probants.

L’année 2021 a vu, comme les années précédentes, les feux de brousse dévaster une importante superficie de forêts sur l’étendue du territoire national. Et dans ce triste classement, la région de Matam présente la plus grande surface brûlée. D’où la détermination affichée par le ministre de l’Environnement et du Développement durable pour juguler le fléau.

‘’Le choix de la région de Matam n'est pas un choix fortuit, pour la bonne et simple raison que nous avons dans nos statistiques de l’année 2021 que, depuis le début du déclenchement des feux de brousse, la région de Matam vient en tête, en termes de surface brûlée. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu être à proximité des populations pour leur parler, pour les sensibiliser davantage dans le sens d’engager cette lutte de manière coordonnée pour assurer son efficacité’’, déclare Abdou Karim Sall au terme d'un comité régional de développement tenue pour une fois dans la commune de Semmé, dans le département de Kanel.

En effet, le phénomène des feux de brousse est une équation à laquelle l’inspection régionale des eaux et forêts n'a pas encore trouvé de solutions. Selon le rapport présenté par les services déconcentrés du ministère de l’Environnement et du Développement durable, 86 séances d’IEC ont été tenues (soit un taux d’exécution de 57,33 %) par le service forestier, afin de sensibiliser les populations, l’administration et les élus locaux sur les dégâts pouvant être causés par les feux de brousse. Ces efforts déployés n’ont, pour l'heure, pas encore porté leurs fruits. La forêt est régulièrement ravagée par des feux parfois d’origine criminelle.

Une approche communautaire semble être la voix du salut, avec l’installation des comités villageois de lutte contre les feux de brousse qui sont présentés comme un élément important du dispositif préventif de lutte contre ce fléau. A cet effet, la région de Matam en comptait 204. Et durant la campagne 2020-2021, à cause des restrictions liées à la Covid-19 et au confinement, seuls huit comités de lutte ont pu être créés. Ce qui porte actuellement le nombre de comités à 212.

Pour réconforter les agents des eaux et forêts dans leur farouche combat contre les feux de brousse, le ministre a fait savoir que le chef de l’État a pris une forte mesure, en dégageant une enveloppe de plus de 40 milliards pour équiper les différents services de son ministère. ‘’Le chef de l’État a décidé, dans le cadre du Programme d’équipement du ministère de l’Environnement et des Etablissements classés, de donner une enveloppe de 45 milliards F CFA pour équiper la Direction des eaux et forêts, chasses et conservation des sols, pour équiper la Direction nationale des parcs nationaux, pour que les agents sur le terrain puissent trouver les moyens nécessaires pour accomplir correctement la mission qui leur a été confiée, mission qui consiste bien entendu à conserver nos forêts’’, rappelle le ministre.

Djibril Bâ