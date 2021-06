Le lycée de Ogo sera, ce samedi 26 juin, la capitale littéraire de la région de Matam. Il déroulera le tapis à La Forge du mot et ses gladiateurs qui promettent de servir un spectacle grandeur nature aux férus de la poésie. Une édition placée sous le haut parrainage du directeur régional des Postes de Matam.

Le ton est donné par les gladiateurs et gladiatrices de La Forge du mot du lycée de Ogo. Ces élèves, qui portent le prestigieux titre des redoutables grands champions de l’arène de la Grèce antique, récitent avec une facilité déconcertante les citations des illustres penseurs. Les amis du livre se réjouissent déjà à l’idée de pouvoir assister aux prestations de ces gladiateurs dont la réputation a dépassé les frontières régionales.

Le parrain de cette édition, Ibrahima Ndiaye, est le directeur régional des Postes de Matam, en service depuis plus de trois ans. Pour justifier le choix du parrain, Abdou Rahmane, qui dirige La Forge du mot au lycée de Ogo, renseigne que ‘’le directeur est un travailleur acharné qui ne cesse de prendre des initiatives pour développer sa structure. Depuis qu’il s’est retrouvé à la tête de La Poste de Matam, il a métamorphosé la boite. Mais surtout, c’est la personnalité du directeur qui est fascinante. Tout le monde lui reconnait sa modestie. Quand on arrive à la direction régionale, si on le croise, on pourrait le confondre avec un simple agent, tellement il est accessible’’.

La compétition s’annonce farouche entre les prétendants qui seront au nombre de 14 : 10 gladiatrices et 4 gladiateurs. Une déclamation de poèmes sera servie comme entrée aux spectateurs et juste après, ce sera une pluie de questions sur la littérature qui pleuvra sur les gladiateurs. La durée maximale impartie pour donner la réponse sera de 5 secondes. Celui qui parviendra à enchainer les bonnes réponses et à faire la meilleure prestation de déclamation, sera déclaré champion. Un format extrêmement exigeant, mais qui ne tétanise point les gladiateurs.

Baye Tacko est gladiatrice en classe de seconde L ; elle se dit suffisamment entrainée pour faire face aux feux des questions. ‘’Ce n’est pas facile, nous en sommes conscients. Mais nous avons été entrainés par notre professeur encadreur. Il nous donne toutes sortes de citations des écrivains africains ou européens et il nous demandait une mémorisation sans la moindre erreur. Aujourd’hui, on est prêt, même si avec le public, on aura une petite pression. Mais nous sommes des gladiateurs, rien ne nous effraie’’, lance-t-elle avec un sourire plein de confiance.

Pour marquer l’événement, la Direction régionale de La Poste a dépêché une équipe du département de communication pour venir en appoint au comité d’organisation. Ainsi, une forte délégation d’une vingtaine d’agents, conduite par le directeur régional, fera le déplacement à Ogo, situé à près de 15 km de Matam. La structure postale s’est montrée généreuse, octroyant des récompenses aux meilleurs élèves du lycée, mais aussi aux trois meilleurs gladiateurs qui seront primés. Et pour inciter les élèves à la lecture, des œuvres au programme ont été achetées pour renforcer l’existant dans la bibliothèque. Des tee-shirts seront aussi distribués aux élèves.

Avec la forte communication qui a accompagné cette journée, Ogo sera le point de convergence des populations du département de Matam et de Kanel. Une affluence que les services de la DRP comptent mettre à contribution pour vulgariser leurs différents produits. ‘’Je suis en mission pour La Poste et mon devoir est de rehausser les couleurs de cette boite. A travers ce parrainage, c’est tout le groupe de La Poste qui est honoré’’, dira Ibrahima Ndiaye dont le riche parcours a inspiré les jeunes gladiateurs.

Djibril BA