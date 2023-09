ENTRÉE FRAUDULEUSE AU SÉNÉGAL Rebondissement dans l’affaire S. Fofana Le 31 juillet 2023, le chef de la Division du contre-espionnage avait mis à la disposition de la Dic la dénommée S. Fofana avec ses deux enfants, pour avoir indument obtenu des visas d’entrée au Sénégal. Lors de son audition, elle avait expliqué avoir obtenu le document intitulé "Visa d’entrée et de court séjour au Sénégal" par l’entremise de M. M. Thiam et de Gilo, sans autre précision (établis respectivement en Italie et en Allemagne), moyennant une forte somme d'argent. À son arrivée à l’aéroport international de Diass, le 30 juin 2023, elle a reconnu avoir corrompu l’agent vérificateur, lequel avait détecté que son document intitulé "Visa d’entrée et de court séjour au Sénégal" était faux. Les investigations menées avaient incriminé l’agent de police P. G. Faye comme l’auteur de ces visas d’entrée de complaisance, malgré le faux document dont se prévalait S. Fofana. Après 24 heures de garde à vue, S. Fofana a été remise en liberté, sur instructions de la hiérarchie. Toutefois, son passeport et ceux de ses enfants sont toujours consignés à la Dic. Ainsi, après vingt jours supplémentaires restés à Dakar, S. Fofana s’est présentée à la Dic pour signaler ses difficultés, car n’ayant plus de ressources financières pour sa survie et celle de ses deux enfants, lesquels tombent régulièrement malades. Pour cette raison, elle a sollicité la restitution de leurs passeports pour pouvoir rentrer en Allemagne. Sauf instructions contraires, les passeports pourraient être restitués à leurs propriétaires, ont promis nos sources.