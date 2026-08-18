En quête de temps de jeu, le jeune attaquant sénégalais se rapproche d'Anfield. Un accord de cinq ans l'y attend, offrant une perspective majeure tant pour sa carrière que pour la sélection nationale.

Après plusieurs saisons d'apprentissage au sein de son club formateur, Ibrahim Mbaye s'apprête à tourner une page importante de sa jeune carrière. Sollicité en Allemagne par le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, le champion d'Afrique accorde sa préférence au projet sportif de Liverpool. D'après les informations révélées par le journaliste Fabrice Hawkins, un accord de principe a déjà été trouvé sur les termes d'un futur contrat de cinq ans.

Ce mouvement vers la Mersey revêt une symbolique toute particulière. En rejoignant Liverpool, Ibrahim Mbaye marcherait directement dans les pas de Sadio Mané, légende du football sénégalais qui a écrit parmi les plus belles pages de l'histoire récente des Reds. Dans un environnement réputé pour développer les profils offensifs percutants, le jeune ailier trouverait le cadre parfait pour franchir un palier et tenter de reprendre ce flambeau sénégalais si cher aux supporters d'Anfield.

Resté en marge du groupe parisien lors du Trophée des Champions face à Lens, le "Titi" recherche avant tout les garanties d'un temps de jeu régulier au plus haut niveau. Pour l'équipe nationale du Sénégal, cette perspective est une excellente nouvelle. Un Ibrahim Mbaye aligné semaine après semaine dans l'un des championnats les plus exigeants de la planète permettrait aux Lions de s'appuyer sur un élément au rythme de compétition optimal, prêt à assumer un rôle prépondérant lors des grands rendez-vous internationaux.

L'entente contractuelle étant scellée avec le joueur, la concrétisation du mouvement repose désormais sur les échanges entre les deux directions. Le board de Liverpool prépare ses discussions avec Luis Campos pour fixer l'indemnité d'un transfert estimé à 30 millions d'euros par Transfermarkt. Du côté des Reds, Mbaye figure parmi les cibles prioritaires pour anticiper une possible réorganisation du secteur offensif et l'éventuel départ de Cody Gakpo, un dossier dans lequel le nom de Bradley Barcola reste également évoqué.

Mamadou Diop