Le Centre de Suivi Écologique (CSE) a annoncé hier la nomination de son Directeur Général, le Professeur Cheikh Mbow, à la présidence du Science-Policy Interface (SPI) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), à l’occasion de la COP17.

Réuni aujourd’hui dans le cadre de la COP17, le Panel Science-Policy Interface a officiellement confié au Professeur Cheikh Mbow la présidence du Comité SPI pour un mandat de quatre ans.

Cette responsabilité selon un communiqué, vient consacrer l’expertise scientifique et l’engagement du Pr Cheikh Mbow en faveur d’une meilleure articulation entre science, politiques publiques et action sur le terrain.

À la tête du SPI, il contribuera notamment à coordonner et orienter les travaux scientifiques destinés à éclairer les décisions et les politiques de lutte contre la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse, ainsi qu’à soutenir les efforts en faveur de la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT).

Cette nomination renseigne la même source, constitue une fierté pour le Centre de Suivi Écologique (CSE) et témoigne de la reconnaissance internationale de son expertise dans les domaines du suivi environnemental, de la gestion durable des ressources naturelles, de la lutte contre la désertification, de la résilience climatique et de l’utilisation de la science au service de la décision publique