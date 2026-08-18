Le maire de Bambey et par ailleurs patron du mouvement "And naatal Senegal" a célébré hier les 8 ans de sa structure politique. Lors de cette rencontre Assane Dia a confié que s'il est entré dans la politique c'est pour développer sa commune. Cette rencontre lui a aussi permis de faire le bilan de sa gestion en tant que maire. "Je suis vraiment animé par le développement de Bambey.

Il n'y a que le développement de cette commune qui m'intéresse, rien d'autre. Bambey doit dépasser ce stade car elle regorge de beaucoup de cadres. Si vraiment ce que je viens de faire, durant ce mandat, mes prédécesseurs l'avaient fait, Bambey dépasserait ce stade.

Les priorités restent à l'achèvement du programme de promenade. Il y a aussi un programme de 8 kilomètres de route bitumées. Aussi, on a signé une convention avec le ministère de l'Élevage. Il y a un projet d'abattoir que nous attendions depuis trois ans, qui tente de se réaliser" a-t-il précisé