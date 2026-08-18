Publié le 18 Aug 2026 - 09:35

Maire de Bambey

 

Le maire de Bambey et par ailleurs patron du mouvement "And naatal Senegal" a célébré hier les 8 ans de sa structure politique. Lors de cette rencontre Assane Dia a confié que s'il est entré dans la politique c'est pour développer sa commune. Cette rencontre lui a aussi permis de faire le bilan de sa gestion en tant que maire. "Je suis vraiment animé par le développement de Bambey.

Il n'y a que le développement de cette commune qui m'intéresse, rien d'autre. Bambey doit dépasser ce stade car elle regorge de beaucoup de cadres. Si vraiment ce que je viens de faire, durant ce mandat, mes prédécesseurs l'avaient fait, Bambey dépasserait ce stade.

Les priorités restent à l'achèvement du programme de promenade. Il y a aussi un programme de 8 kilomètres de route bitumées. Aussi, on a signé une convention avec le ministère de l'Élevage. Il y a un projet d'abattoir que nous attendions depuis trois ans, qui tente de se réaliser" a-t-il précisé

Section: 
politique
AFP : La difficile régénérescence
FONDS SPÉCIAUX, PRIX DU CARBURANT, RESTRUCTURATION... : Les révélations du leader du Pastef
Mairie de Golf Sud
FONDS POLITIQUES : Le gouvernement bloque les véhicules de la Primature
DÉCLARATION DE PATRIMOINE – FONDS SPÉCIAUX : L’impasse constitutionnelle
PRESIDENCE : Diomaye s’accorde un séjour privé à l'étranger
RÉVISION ARTICLE 37 – DÉCLARATION DE PATRIMOINE : Entre diversion et jeu de dupes
DPG DU PREMIER MINISTRE AL AMINOU LO : Aura-t-elle lieu ?
AND LIGGEEY GOX YI – LA MARCHE DES TERRITOIRES : Alliance électoraliste ou nouvelle alternative politique ?
SESSION EXTRAORDINAIRE À L’ASSEMBLÉE : Ousmane Sonko recadre les contestataires et fixe le cap
OUROSSOGUI : Moussa Bocar Thiam, la tentation Kiiraay
ÉLECTIONS A VENIR, MENACES DE DISSOLUTION DE L'AN ET GUERRE DE MOUVEMENTS : Sonko pilonne le pouvoir depuis le Nord, Aminata Touré riposte dans le Cayor
ÉLECTIONS TERRITORIALES DE JANVIER 2027 : L’APR exige le respect du calendrier électoral
IMPOSTEURS CONTRE TRAÎTRES : La guerre des mots
LANCEMENT DE LA COALITION POLITIQUE AND LIGGEEY GOX YI : Maguette Sène lance la “Marche des Territoires”
SAINT-LOUIS : APRÈS PLUSIEURS MOIS DE CONFLIT : Le PDS finalement “éjecté” de son siège des HLM
IMPLANTATION NATIONALE ET INTERNATIONALE DU PARTI KIIRAAY : Le Président Faye trace la feuille de route
SOUVERAINETÉ : Entre reniement et populisme, l’impossible monopole d’un concept politique
SESSION EXTRAORDINAIRE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE : Déclaration de patrimoine, fonds secrets et six enquêtes au menu des députés
ÉLECTIONS TERRITORIALES : Le FDR exige une concertation immédiate