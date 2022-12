Consciente du risque de perdre Milan Skriniar (27 ans, 15 matchs en Serie A cette saison), qui dispose d'un contrat jusqu'en juin prochain et n'a toujours pas répondu à la proposition de prolongation faite par sa direction, l’Inter Milan assure ses arrières.

Pour cela, les Nerazzurri ont ciblé trois successeurs potentiels au Slovaque, explique La Repubblica, ce jeudi matin. Et le premier nom ne mène à personne d’autre que Kalidou Koulibaly (31 ans, 9 matchs et 1 but en Premier League cette saison), l’ancien roc de Naples, transféré l’été dernier à Chelsea.

Une première piste des plus séduisantes qui semblerait d’ailleurs constituer une priorité - malgré la complexité du dossier - devant l’arrière central de l’AS Roma, Chris Smalling (33 ans, 15 matchs et 3 buts en Serie A cette saison), et le talent de la Spezia, Jakub Kiwior (22 ans, 15 matchs en Serie A cette saison). Autant dire que les dirigeants lombards ont de bonnes idées.