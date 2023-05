Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est relancé, le Real Madrid suit sa situation de très près. Mais les Merengues attendent beaucoup de la part du Français.

C’est reparti pour un tour. Hier, plusieurs médias français ont révélé que Kylian Mbappé n’avait pas l’intention d’activer son option pour prolonger son contrat au-delà de 2024. Il a jusqu’au mois de juillet pour étendre son bail. Ce qu’il n’envisage pas de faire pour le moment. Il pourra bien évidemment toujours prolonger la saison prochaine. Mais KM7, plus que jamais investi et au centre du projet parisien, attendra de voir comment se déroulera le mercato et l’exercice 2023-24.

Ce n’est pas un secret, l’international tricolore a été très déçu des deux derniers marchés des transferts. Il s’est même senti trahi car la direction n’a pas tenu ses promesses, c’est-à-dire recruter Robert Lewandowski et Bernardo Silva et faire partir Neymar. Un an plus tard, Paris est prêt à lâcher le Brésilien ainsi que Lionel Messi et Marco Verratti, le joueur visé par Mbappé quand il avait parlé de "bien manger et bien dormir" après le match aller face au Bayern Munich en Champions League.

Mbappé libre en 2024 ?

Potentiellement libre en 2024, Kylian Mbappé agite à nouveau la presse européenne. En Angleterre, Manchester United est cité comme un prétendant. Mais c’est surtout du côté de l’Espagne que l’avenir du champion du monde 2018 fait couler de l’encre. Là-bas, on évoque un potentiel retour de flamme du Real Madrid. Il y a un an, KM7 avait été à deux doigts d’y signer. Mais il avait fait machine arrière au dernier moment. Ce qui avait déplu aux Merengues ainsi qu’aux supporters et à la presse.

Malgré tout, Florentino Pérez, qui a personnellement discuté et négocié avec le Français, ne lui a jamais fermé la porte. C’est encore le cas à présent à en croire les médias ibériques. Toutefois, le président madrilène veut dicter sa loi cette fois-ci. Il ne fera pas de folie et ne se pliera pas en quatre pour le faire signer. Ainsi, AS explique que le Real Madrid ne le ferait signer qu’à coût zéro (primes de transfert et commissions mises à part).

Le Real Madrid est toujours là mais…

Le club espagnol ne veut pas payer d’indemnités de transfert et ne veut donner aucun euro au PSG. Les relations entre les deux clubs se sont détériorées depuis l’été dernier. AS ajoute que cette fois-ci, Madrid est en position de force pour récupérer Mbappé libre, puisque Paris n’a pas tenu ses promesses. Enfin, pour que l’opération puisse aller au bout, KM7 devra mouiller le maillot. Les Merengues attendent qu’il prenne position publiquement pour rejoindre Madrid.

De son côté, Marca précise que l’international tricolore devra signer un pré-accord avec le Real Madrid afin de verrouiller l’affaire et surtout éviter une nouvelle volte-face, qui serait fatale cette fois-ci. La balle est dans le camp de Kylian Mbappé, qui devra à nouveau séduire les vainqueurs de la Coupe du Roi 2023 et respecter leurs conditions (signer un pré-contrat, arriver libre, prendre position publiquement). Et cela ne se passera pas forcément sur le terrain.

