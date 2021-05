Venu se rendre, hier en début de matinée, aux limiers du commissariat de Wakhinane Nimzatt, dans l’affaire concernant le meurtre de Papa Diakhaby, D. Ndaw, propriétaire de l’arme incriminée, a été placé en garde-à-vue.

C’est hier vers les coups de dix heures, que D. Ndaw, le propriétaire de l’arme à feu qui a tuée Papa Diakhaby, âgé de 17 ans, s’est présenté, avec son avocat, au commissariat de police de Wakhinane Nimzat. Aussitôt arrivé, l’agent des Postes a été soumis à une interrogation, dans le cadre de cette enquête pour élucider les circonstances de cette mort tragique. L’audition n’a duré que quelques minutes. Ensuite, les enquêteurs l’ont placé en garde-à-vue.

Selon nos informations, D. Ndaw a confié que son arme n’a pas d’autorisation administrative. Il a révélé avoir approvisionné et armé le pistolet, lundi dernier, alors qu’il accompagnait un de ses parents à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass. ‘’J’ai introduit, dans la boite à gants de ma voiture, l’arme et j’ai oublié de la désarmer et de la retirer du véhicule, à mon retour de l’aéroport’’, a-t-il confié face aux enquêteurs. Une confession qui lui vaut sa garde-à-vue.

Le présumé meurtrier est un élève

Egalement interrogé, le présumé meurtrier a raconté le drame. Selon nos sources, A. Sy a été cueilli, avant-hier tard dans la nuit après le drame, alors qu’il s’était réfugié chez lui à Hamo, non loin du lieu du drame. Selon nos sources, il a soutenu avoir tiré, une première fois, mais, rien ne s’est passé, car il pensait que c’est une arme factice. Il a, par la suite, pointé l’arme sur la tête de son ami et tiré, une seconde fois. L’irréparable s’est produit.

Il a, en outre, confié aux hommes du Commissaire Bachir Ndiaye, le patron de la police de Wakhinane Nimzatt, qu’il n’est pas laveur de voiture, mais un élève inscrit dans un établissement scolaire de cette partie de la banlieue dakaroise. Qu’à ses heures perdues, il vient dans l’entreprise de lavage de voiture de son oncle pour l’épauler.

Sauf changement de dernière minute, D. Ndaw et A. Sy seront présentés, aujourd’hui dans la matinée, devant Procureur de la république près du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Les limiers du commissariat de police de Wakhinane Nimzatt reprochent à l’un le délit d’homicide involontaire et, à l’autre, les chefs de détention d’une arme à feu sans autorisation administrative, de négligence et de mise en danger de la vie d’autrui.

La famille de la victime, réclame justice. ‘’Nous avons confiance en la justice. Ce n’est pas la première fois que notre famille est victime de ce genre d’actes. Un de nos frères a été mortellement poignardé et il n’y avait pas eu justice. Nous voulons que cette affaire soit réglée’’, avait déclaré l’oncle du défunt, avant-hier aux premières heures du drame.