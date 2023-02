Des pèlerins nigérians se rendant à Dakar ont été tués au Burkina Faso. ‘’Des allégations relayées sur les réseaux sociaux font état de tueries opérées sur des populations civiles par des unités militaires burkinabé dans la région est du Burkina Faso’’, lit-on dans une lettre du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabé de l’extérieur.

‘’Le gouvernement du Burkina Faso voudrait rassurer la partie nigériane qu’aucune information, ni plainte officielle n’a été enregistrée jusqu’à ce jour. Cependant, des enquêtes sont ouvertes pour élucider cette situation. Pour ce faire, le gouvernement du Burkina Faso souhaiterait l’accompagnement de la partie nigériane pour mener à bien cette enquête’’, ajoute-t-on.

Le président du Nigeria, Muhammudu Buhari, après avoir condamné le meurtre de ses compatriotes et exprimé ses condoléances, a prié pour la sécurité des autres Nigérians bloqués là-bas. Il assure que le ministère des Affaires étrangères, par l'intermédiaire de l'ambassade du Nigéria au Burkina Faso, s'engage auprès des autorités burkinabé et attend le résultat de leur enquête sur cet incident malheureux et, si nécessaire, pour s'assurer que tous les coupables soient sanctionnés de manière appropriée. Le gouvernement nigérian mettra tout en œuvre pour mettre en sécurité les dépouilles mortelles des personnes décédées et des survivants de l'attaque.

Pour l’instant, le Burkina doute que cette attaque soit l'œuvre de son armée. Dans le communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, l’autorité y déplore d’ailleurs les accusations portées contre les forces de défense et sécurité. Il n’empêche, le gouvernement marque ‘’sa désapprobation des faits’’.