Milieu carcéral

L’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred) alerte sur la situation très inquiétante des établissements pénitentiaires comme la Maison d’arrêt de Rebeuss, la Mac du Cap Manuel et la Mac de Sébikotane dans les prochains jours. Elle se désole du mutisme des autorités sénégalaises. Ainsi, la situation des prisons du Sénégal ‘’devient de plus en plus délétère, du fait du surpeuplement et des longues détentions provisoires’’. Et cela risque de s’exacerber avec les multiples arrestations notées lors des dernières opérations de sécurisation de la police et de la gendarmerie à Dakar.

Elles vont rendre ces maisons d’arrêt, ‘’qui recevraient tous ces mandats de dépôt qui vont émaner de ces déferrements’’, débordées de monde, selon l’Asred. Elle demande au président Macky Sall ‘’de confier l’Observatoire national des lieux de privation de liberté (ONLPL) qui a raté sa vocation, aux organismes de défense des droits humains indépendants du pays. Pour eux, ‘’cela leur permettra de travailler dans les centres de détention, conformément au Traité de Rome sur la torture et son protocole additif’’.

...L’Asred a fait savoir que ‘’la situation actuelle n’augure et présage rien de bon, surtout avec le décès suspect d’Abdou Faye’’. Et selon la note, un grand paradoxe s’installe, vu que l’ONLPL, qui devait être l’interlocuteur direct de l’Administration pénitentiaire vis-à-vis du chef de l’Etat afin de lui permettre de savoir réellement ce qui se passe dans nos prisons, ne joue pas son rôle’’. L’association exige le rattachement de l’ONLPL à la primature, afin qu’elle puisse exercer librement et pleinement ses prérogatives sans aucune contrainte. Elle annonce aussi que sur la question des tortures au Sénégal, ‘’les grandes juridictions internationales seront saisies par le biais d’avocats tels que Me Assane Dioma Ndiaye et Me Moussa Sarr, car selon eux, ces pratiques ancestrales doivent être révolues au Sénégal qui est une vitrine de la démocratie en Afrique. L’Asred annonce, par ailleurs, la tenue d’une manifestation avec les familles des détenus à la place de la Nation, dans les jours à venir.