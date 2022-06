Le khalife de Médina Baye a été triomphalement accueilli, hier. Il revient du Soudan, plus précisément du Darfour, où sa mission de médiation et de conciliation a été une réussite.

Le khalife de Médina Baye a été accueilli en grande pompe, hier, par ses disciples. Le khalife de Médina Baye Niasse revient du Darfour où il a réussi sa mission de fédérateur. Il est parvenu à réunir les factions belligérantes et à faire baisser la tension qui mine le pays, depuis 20 ans. Il a aussi permis la libération de nombreux prisonniers politiques et la restauration du couvre-feu.

Depuis Dakar, le cortège n’a cessé de grossir jusqu’à sa ville natale. Partout où il est passé, les talibés ont acclamé le cortège. Parfois, ce sont des bâches qui ont été installées sur la route, comme à Mbour, Gamboul, Keur Ndiayène et Kabatoki où Serigne Moun Hamina Niasse, fils de Baye Niasse, l’a accueilli.

Devant autant de ferveur, le khalife de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahi Niasse, a, à un moment donné, versé des larmes.

A Kaolack, le cortège du khalife est passé à Léona Niasse, pour un Ziar à la mosquée où repose son père El Hadj Abdoulaye Niasse. Il a été accueilli par le khalife de Léona Niasse, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, et la famille. À l'entrée de Médina Baye, il est sorti de son véhicule pour saluer les talibés et faire un petit discours. ''Le Sénégal est un grand peuple qui aime le bien. Je remercie tout le monde pour l'accueil depuis Dakar’’, a-t-il lancé à la foule.

‘’J’ai vu que ce sont des tueurs’’

Ensuite, il est revenu sur la mission qu’il était allé accomplir. ‘’Lorsque je suis allé au Darfour, j’ai vu des gens qui n'ont aucun état d’âme et lorsque j’ai commencé les discussions, j’ai vu que ce sont des tueurs. Je me suis dit que ça sera une discussion compliquée. Mais j’ai essayé et je l'ai réussie. Au Sénégal, il y a Cheikh Oumar Tall, Cheikh El Hadj Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Abdoulaye Niasse et Cheikh Ibrahima Niasse. Ce dernier a beaucoup travaillé dans la Fayda Tidianiya. Au Darfour, j’ai été honoré et reçu le titre de Docteur Honoris Causa, Cheikh Tidianiya, Hadimoul Al Ouma, Cheikh Al Islam. Et cela, grâce à ces érudits que j'ai cités’’.

Le khalife d’ajouter : ‘’Au Soudan, les gens ont confiance aux musulmans du Sénégal, parce qu'ils connaissent Cheikh Ibrahima Niasse. La quasi-totalité des gens du Soudan est tidiane. La mission, je l'ai réussie et c'est le Sénégal qui est fier aujourd'hui. Cette réussite, je l’ai eu grâce à Cheikh Ibrahima Niasse. Moi, je suis un simple citoyen qui habite Médina Baye. J’ai vu beaucoup de gens là-bas et certains ne se fient pas à leurs autorités. Le Sénégal n'est pas encore à ce stade de révolution populaire, parce que le Sénégal a un peuple qui croit en Dieu. Lors des discussions que j'ai eues avec eux, ils ont beaucoup pensé à Cheikh Ibrahima Niasse. On m'a accueilli comme un président au Darfour, avec la sécurité assurée. Ils étaient émerveillés.’’

Ainsi, le khalife a demandé aux talibés, surtout aux jeunes de prioriser l’apprentissage du Coran. Cheikh Mouhamadou Mahi Niasse a aussi tenu à remercier tout le peuple sénégalais qui est sorti massivement pour l’accueillir. ''À un moment donné, je me suis demandé : est-ce que c'est moi ? Mais je me suis dit : c'est Cheikh Ibrahima Niasse''.

Pour terminer, le khalife a formulé des prières pour tout le peuple sénégalais.

Aida Diène (KAOLACK)