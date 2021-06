Mberry Sylla, Ousmane Sonko, Dembourou Sow et Toussaint Manga s’offrent en spectacle

Ce fut chaud, hier, entre les députés Amadou Mberry Sylla de la majorité et Ousmane Sonko de l'opposition, avant le démarrage des travaux de la plénière sur le vote du projet de loi relative à la modification du code pénal et code de procédure pénale. Les deux protagonistes en sont venus aux mains. Un combat qui a fait le bonheur des réseaux sociaux et des sites d’information. La scène a eu lieu, apparemment, à l’abri des téléphones et autres smartphones qui n’ont pu immortaliser que l’après-combat.

Chacun des députés a donné sa version des faits. Mberry Sylla raconte : "On s'est rencontré au niveau du hall. Il m'a donné un coup d'épaule et j'ai réagi avec un coup de poing au visage. Il m'a donné un coup d'épaule devant tout le monde et j'ai riposté. Et je pense que c'était la meilleure réaction. Là je me retrouve avec un grand boubou complètement déchiré". Après avoir eu écho de la version de Sonko, le député de la majorité l’a traité de ‘’menteur’’ et soutenu avoir bastonné l’opposant.

Justement, Ousmane Sonko a aussi sa version des faits. « C’est une forme de terrorisme. Ils ont reçu des ordres pour me provoquer, pour salir mon image. Il m’a attaqué physiquement et j’ai riposté. Je l'ai bastonné et je l’ai humilié. Il ne participe pas d'ailleurs à la séance. Je supporterai tout sauf des provocations physiques. Je ne vois pas pourquoi je vais laisser cet homme marcher sur moi », a soutenu le député.

Par la suite, l’intervention du député Aliou Dembourou Sow a été perturbée par les invectives de son collègue opposant Toussaint Manga. D’abord sur un ton plaisantin, le député du PDS s’est moqué d’Aliou Dembourou Sow, perturbant son discours par des ‘’Ne sort pas les machettes ici’’. Répondant sur le même ton, le député ‘’apériste’’ lui a fait comprendre qu’en bon Peul, il n’est pas un peureux et que s’il le retrouve dans son fief, il verra des ‘’Diassi’’ (machettes).

Mais l’insistance de Toussaint Manga sur les manchettes a fini par faire dévier Dembourou Sow qui finit par lâcher : ‘’Toussaint, un homme ne doit pas être trop bavard. Tu interromps les hommes et les femmes qui passent pour leur temps de parole. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme.’’

Les rires soulevés dans l’assistance, de plus en plus vifs, avec l’insistance de monsieur Sow sur cette dernière phrase, ont poussé Toussaint Manga hors de ses gonds.

Les choses se sont ensuite envenimées entre les deux députés qui se sont échangé de gros mots. Il a fallu l’interposition des collègues députés pour les empêcher d’en venir aux mains. D’ailleurs, le président de l’Assemblée nationale a même dû demander à son 1er vice-président, Abdou Mbow, d’alerte l’officier judiciaire assermenté, afin de s’assurer que jusqu’à 800 m de l’Assemblée nationale, qu’il n’y ait pas de rixes ou batailles pouvant ternir l’image de l’hémicycle.