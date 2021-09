Sur la plus petite des marges, l’AS Monaco a dicté sa loi contre Sturm Graz (1-0) ce jeudi en Ligue Europa. Une entame réussie pour le club de la Principauté, qui s’en est remis à une réalisation de l’attaquant Krépin Diatta (22 ans, 1 apparition et 1 but en C3 cette saison).

Au coup de sifflet final, l’international sénégalais, crédité de la note de 7,5 sur 10 et élu Homme du match par la rédaction de Maxifoot, a clamé son bonheur. "Une sensation particulière. C’est toujours important pour nous, les joueurs offensifs, de débloquer la situation. Je suis sensé aider l’équipe et chacun de nous doit donner le meilleur de lui-même.

Aujourd’hui, on l’a fait et il faut féliciter l’équipe car on a été dominateurs du début jusqu’à la fin", a souligné le Monégasque au micro de Canal+.