La marche aura été trop haute. À dix contre dix, la Gambie s’est inclinée, ce jeudi, par la plus petite des marges face à l’Uruguay (0-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde U20, édition 2023. Une défaite somme toute logique, tant les Scorpions ont peu inquiété la Celeste dans ce match couperet. Pendant les premières minutes du match, on voyait deux formations qui se méfiaient l’une de l’autre. De part et d’autre, on titillait la défense sans faire peser une réelle menace sur les cages adverses. En revanche, le combat physique était âprement disputé. Mais, l’engagement des deux équipes allait faire basculer la rencontre.

Car peu après le quart d’heure de jeu, la Gambie était réduite à dix. En effet, après vérification du VAR, l’avant-centre Mansour Mbye écopait d’un carton rouge pour une semelle trop appuyée sur le milieu gauche uruguayen Juan Cruz de los Santos (17e). Dans la foulée, le déséquilibre numérique se faisait ressentir et la Gambie se retrouvait vite acculée par l’Uruguay. Saine était ainsi contraint de dévier en corner un centre dangereux venant de gauche (21e).

Dampha se détendait ensuite pour couper un centre de Matturro dans la surface de réparation (26e). Et si les Scorpions plaçaient des attaques sporadiques, à l’image d’un tir de Njie légèrement au-dessus (30e), ou d’une frappe sèche de Sanyang qui trouvait Rodriguez sur sa trajectoire (44e), ils ployaient toujours autant sous les offensives de la Celeste, bien aidée, elle, par des erreurs de la défense adverse. En effet, après une passe ratée plein axe du gardien Dampha, Duarte récupérait du cuir mais butait sur le portier, qui se rachetait de sa bourde en réalisant un arrêt impérial loin de ses cages (44e). Alors que l’exclusion de Luciano Rodriguez, sanctionné pour un vilain coup de coude porté à Sanyang (45e), avait remis numériquement les deux équipes à égalité avant la mi-temps, la Gambie n’inquiétait pas outre mesure son challenger.

Le finaliste de la dernière Can U20 finissait logiquement par concéder l’ouverture du score. Sur une passe de Matturro aux abords de la surface de réparation, Anderson Duarte armait un tir au ras du sol et faisait mouche pour la première fois (0-1, 65e). L’addition aurait pu être salée, sans l’intervention de Dampha, qui interceptait une remise en retrait dans sa surface (80e) et l’incroyable loupé de Franco González seul face au gardien (84e). La Gambie échoue encore en 8es de finale, comme lors de son unique précédente participation en 2007, tandis que l’Uruguay rallie les quarts de finale. La Celeste, peut encore croire à son premier sacre dans la compétition.