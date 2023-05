L’équipe du Sénégal a raté le coche lors de son entrée en lice à la Coupe du monde des moins de 20 ans 2023, en Argentine, en concédant une défaite face au japon (0-1), hier.

Les champions d’Afrique juniors sont tombés d’entrée à la Coupe du monde de leur catégorie. Les Lionceaux ont été surpris par le Japon, hier, sur le score d’un but à zéro.

Pour sa première au Mondial U20-Argentine 2023, Malick Dafe a aligné un 11 presque similaire à celui de la finale remportée contre la Gambie (2-0). En l’absence de Landing Badji, c’est Mamour Ndiaye qui est titularisé dans le but. La ligne défensive est restée inchangée, avec Amidou Diop à droite, la paire Babacar Ndiaye - Seydou Sano dans l’axe et Souleymane Basse à gauche. Au milieu de terrain Djibril Diarra a pris la place de Lamine Camara, retenu par le FC Metz, qui compose le trio avec Mamadou Lamine Camara et Pape Demba Diop. En attaque, Mame Faye a été choisi pour suppléer Pape Diallo, lui aussi retenu par le FC Metz, Samba Diallo est positionné à gauche et Souleymane Faye à la pointe de l’attaque.

Les Sénégalais ont essayé de jouer sur les côtés pour étirer les lignes de l’équipe japonaise. Mais contre le cours du jeu, les protégés de Dafe ont été surpris par les jeunes Samouraï. Sur une perte de balle des Lionceaux au milieu de terrain, Kuryu Matsuki (15e), servi aux abords de la surface de réparation, a envoyé une frappe tendue qui n’a laissé aucune chance à Mamour. Le Sénégal a haussé le rythme pour égaliser, mais s’est heurté au mur japonais. Face à la bonne organisation défensive de l’adversaire, les champions d’Afrique ont continué à attaquer en multipliant les combinaisons. Leurs efforts ont failli payer à la 21e minute de jeu. Mais le but de Samba Diallo est annulé pour position de hors-jeu du passeur, Souleymane Faye.

Au retour des vestiaires, le Sénégal a essayé de poser le jeu dans le camp japonais. Contrairement à la première période, les juniors sénégalais ont pu se rapprocher de la zone de vérité de l’adversaire. A cause de leur inefficacité , leur domination est restée stérile malgré les occasions. A deux reprises, Mame Faye (60e et 73e) s’est retrouvé en position favorable dans la surface de réparation, mais n’est pas arrivé à trouver le cadre. Le temps passe et les Sénégalais sont sous pression et ont commencé à perdre patience. Les Japonais ont tenu bon et ont réussi à conserver leur légère avance pour prendre les trois points.

Le Sénégal occupe la dernière place du groupe C, dominé par la Colombie (1e, 3 pts) vainqueur face à d’Israël (3e, 0 pt), suivi du Japon (2e, 3 pts). Les Lionceaux sont dans l’obligation de remporter leur prochaine sortie, prévue mercredi prochain contre Israël, à 18h, pour se positionner dans la course.

LOUIS GEORGES DIATTA