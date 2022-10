Le président de la République Macky Sall avait demandé, en Conseil des ministres, il y de cela quinze jours, au ministre de la Justice d’examiner, dans les meilleurs délais, les possibilités et le schéma adéquat d’amnistie pour des personnes ayant perdu leurs droits de vote. Suite à cette annonce, tous les regards se sont dirigés vers Karim Wade et Khalifa Sall.

Mais Aminata Touré, l'ancienne responsable de ce régime, a soutenu qu'elle ne voterait pas une telle loi, si elle vient à l'Assemblée nationale. Cette décision a fait sortir de ses gonds l'ancien député libéral de la diaspora.

D'après Mor Kane qui s’est entretenu avec ‘’EnQuête’’, Mimi a été, pendant longtemps, au cœur des affaires et s'est toujours rangée derrière les décisions de Macky Sall.

Pour "nous du PDS, elle est la source de toutes nos difficultés politiques. C'est elle qui avait ciblé 27 dignitaires libéraux, dans le cadre de la traque des biens mal acquis. La seule personne qu'elle visait en réalité, c'est Karim Wade. Tout le malheur politique de Karim vient d'elle, avec tout ce qu'il a fait dans ce pays. Donc, si elle se permet de contredire un projet d'amnistie qui concerne Karim et Khalifa Sall, c'est inadmissible. Elle n'est pas un modèle, ni un exemple pour les Sénégalais. Qu'elle ne croit pas que c'est à cause d'elle que Macky a eu ses 82 députés. Les gens ont voté pour Macky et non pour elle", fulmine l'ancien député.

Le responsable politique ajoute que l'ancienne PM doit revenir à la raison et savoir qu'elle est comptable de plus de 10 ans de la gestion de Macky Sall. ‘’Pourquoi elle n'avait pas agi ainsi, quand elle était au pouvoir ?’’, s'interroge-t-il. Elle n'a jamais parlé de ça, pendant 10 ans, poursuit-il. "Elle se rebelle juste parce qu'elle a perdu la présidence de l'Assemblée nationale.

L'heure n'est pas à ce débat qui ne rend pas service à ce pays. Mimi doit laisser tomber ce projet. Elle doit reculer. Il ne passera pas. Ce qu'elle a fait au ministère de la Justice, aucun autre ne l'a fait. Durant son magistère, c'était une politique de deux poids, deux mesures. Elle ne cessait de diviser le pays. Nous, le PDS, allons la combattre. Nous ne serons jamais à ses côtés", confie Mor Kane à ‘’EnQuête’’.