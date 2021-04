Mosquée MCP  

Plusieurs autorités religieuses du pays ont pris part à l’inauguration de la mosquée du Marché central au poisson (MCP). D’un coût de 175 millions F CFA, selon son directeur général Mamadou Abdoulaye Mbaye, elle est unique en son genre dans un lieu de travail, car elle est construite sur un R+1 avec mille places.

‘’Je me suis amusé à faire des recherches et je me suis rendu compte qu’il n’y a pas une mosquée aussi belle que la nôtre en Afrique. C’est une grande satisfaction pour nous. On s’est sacrifié pour offrir ce joyau à des milliers de personnes qui y transitent au quotidien. On est sur une dynamique de positionner le marché comme le leader en Afrique’’, s’est-il réjoui.

En outre, M. Mbaye a annoncé des projets de modernisation en perspective. Il en a cité la réhabilitation de la chambre froide, la réfection des murs du marché, le démarrage sous peu des travaux des espaces de vente. 8000 personnes travaillent dans ce marché.