POLITIQUE DANS LES CAMPUS ‘’La recette de l’Allemagne doit nous servir ‘’ La politique a, depuis longtemps, pris racine dans les universités du Sénégal. Cela donne souvent lieu à des tensions et même à des violences. Le professeur Dakha Dème prend l’exemple de l’Allemagne où le campus est hautement politisé, mais bien géré, pour indiquer la marche à suivre. ‘’Il y a eu, au sein des campus en Allemagne, des parlements d’étudiants, des assemblées d’étudiants régis par des lois comme l’Assemblée nationale au Sénégal, avec une distribution proportionnelle des listes politiques d’étudiants qui vont de la droite réactionnaire, jusqu’à l’extrême gauche, populiste, communiste, socialiste’’, explique celui qui a vécu 10 ans d’études en Allemagne. Ici, au Sénégal, poursuit-il, ‘’quand on parle de la question politique, on dit : il faut extirper la politique des campus’’. A ses yeux, la solution réside dans l’organisation et le fonctionnement de l’université. ‘’Le campus doit être apaisé. En Allemagne, durant toute la période vécue, il n’y a pas eu une seule grève. Il y a une raison : tous les grands problèmes étaient dégonflés et aplatis ; ils se réglaient au parlement avec un budget. Peut-être que cette recette pourrait nous servir’’, conclut-il.