La Coordination départementale du Pastef de Matam, à travers un communiqué officiel, a tapé du poing sur la table pour réclamer plus de considération pour ses responsables locaux. Après un peu plus d'un an de patience, ces patriotes du Nord ont décidé de briser le sujet des nominations. Ils alertent sur la situation évanescente de leur parti, résultat d'une certaine démobilisation des militants.

Ousmane Sonko avait publiquement avoué que les militants du Pastef de la région qui était estampillée ‘’Titre foncier de Macky Sall’’ avaient plus de mérite que ceux des autres localités. Une reconnaissance suprême émanant de la voix la plus autorisée du régime pour les patriotes autochtones.

Cependant, plus d'une année après l’élection du président Bassirou Diomaye Faye, la ‘’reconstruction’’ du pays est en train de se faire sans l’implication de ces ‘’émérites’’ responsables politiques. Les nominations se poursuivent sans les acteurs majeurs de Matam. Une situation embarrassante qui a poussé la Coordination départementale du Pastef de Matam à exprimer tout haut ce que la majorité des militants pensent tout bas. Le communiqué constate, pour déplorer, ‘’une marginalisation persistante des responsables locaux’’.

‘’Le Pastef en perte de vitesse dans le département de Matam’’

Pour beaucoup de militants du Pastef, cette sortie de la coordination départementale tombe à pic, ‘’dans la mesure où la coordination est juste en train d’alerter sur une situation précise, estime Mamadou Lamine Sy, le responsable du Pastef à Gourel Serigne.

‘’On constate, en effet, une perte de vitesse du parti dans la zone. Pour moi, le recul du parti est dû en grande partie aux responsables locaux. On ne les sent pas et on ne les voit pas sur le terrain. Aucune activité n’a été menée pour la massification du parti’’, se désole-t-il.

Si le professeur de français au lycée de Ogo indexe les leaders locaux comme les principaux responsables de l’affaissement du parti, pour le plénipotentiaire du Pastef à Matam et à Ourossogui, Mamadou Sy, c’est l’absence de promotion des responsables du terroir qui en est la véritable cause. ‘’Nous qui sommes en contact avec la base, voyons qu’il y a beaucoup de militants qui commencent à quitter le navire. Le parti est en recul dans le département. Nous l'avons dit, le Fouta a une réalité politique et le Pastef doit s’adapter à cette réalité. Le parti doit penser à impliquer les responsables locaux parce que l’absence de promotion va à la longue causer l’effondrement du parti’’, soutient-il.

Le parti Pastef a connu une percée assez significative dans le département de Matam, lors des élections législatives passées. Si BBY, sous la houlette du député Farba Ngom, avait raflé la palme dans toutes les dix communes, le Pastef avait réussi la prouesse de lui tenir la dragée haute dans certaines localités et même de remporter des villages. Aujourd’hui, ces acquis sont en train de se disloquer. Les leaders semblent traîner leur spleen face à leur désillusion.

Mais Mamadou Lamine Sy, plus connu sous le sobriquet de ‘’La Légende’’ ne croient pas aux solutions miracles des nominations. ‘’Je ne crois pas que les nominations vont régler tous les problèmes auxquels fait face le parti. La lutte noble serait que tout ce qui doit revenir à Matam revienne à Matam. Exiger et réclamer des postes n'est pas la solution. Cette politique est désormais révolue. La politique au Sénégal a drastiquement changé. Il faut aller dans le sens de la rupture, sinon nous allons être les grands perdants. C’est bien d’avoir des nominations, je ne dis pas le contraire, mais le mal il est ailleurs’’.

L'exemple du Dr Aliou Sène

Depuis que le pouvoir est entre les mains de Bassirou Diomaye Faye, les patriotes n'ont quasiment pas tenu d’activités politiques d’envergure dans le département. Le directeur du Crous avait pris l’initiative de rassembler, il y a plus de trois mois, les responsables patriotes au centre culturel régional de Matam pour évaluer les élections. Une rencontre d’envergure qui avait vu la présence des principaux leaders dont le député Banta Wague et Cheikh Oumar Basse. Mais depuis, c’est le désert, le parti est retombé dans la léthargie. Ce qui a poussé le responsable à Gourel Serigne à saluer le travail du directeur du Crous et à tirer à boulets rouges sur les responsables locaux. ‘’Le seul leader qui se décarcasse et qui se tue à la tâche, c’est le DG Aliou Sène. Il aide énormément les jeunes. Son projet dans l'agriculture va soulager plusieurs ménages vulnérables. Il est dans le social, il s'investit corps et âme pour la région, mais pour le reste on ne les sent pas du tout’’, fait-il savoir.

‘’Matam n'a eu que trois nominations’’

À l’échelle régionale, les patriotes estiment que Matam n'a connu que trois nominations, il s’agit du docteur Aliou Sène envoyé au Crous de Bambey, du docteur Aliou Thiongane placé à la tête du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) et de l'inspecteur Djiby Sy promu chef du bureau du Contrôle et du Renseignement à la Direction des Services fiscaux. Un nombre famélique qu’ils fustigent au point de solliciter une rencontre avec les hautes instances du parti. ‘’Nous sommes dans une logique d'alerte. Nous ne sommes pas en train de réclamer des privilèges personnels, mais nous voulons des actions fortes pour assurer la survie du parti à Matam. C’est pourquoi nous souhaitons rencontrer les autorités du parti pour leur expliquer la situation’’, rappelle le plénipotentiaire du Pastef à Matam-Ourossogui.

Cette rencontre avec le top management du Pastef pourrait décanter la situation, mais il faudra aussi évoquer l’épineuse question de la structuration du parti.

Selon des militants locaux d’Ousmane Sonko, à Matam, le Pastef fonctionne comme une armée mexicaine, tout le monde est leader. ‘’A Matam-commune par exemple, cite La Légende, tout le monde veut être leader. Dans cette commune, il y a autant de leaders que de militants. Si nous allons en rangs dispersés aux prochaines élections locales, il est certain que nous perdrons au profit de celui que je ne veux pas nommer. S’unir, massifier, travailler ou périr, c’est la seule vérité qui vaille. Matam ne sera que ce que nous ferons. Ousmane Sonko ne viendra pas massifier et nous faire gagner les élections locales à notre place’’.

Djibril Bâ