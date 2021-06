Les populations de Taanka (Ngor- Ouakam-Yoff), regroupées en collectif, ont senti la nécessité de fédérer leurs forces pour faire face à ‘’l’injustice et à l’oppression’’, selon leurs dires. En conférence en presse hier, ce jour mémorable coïncidant avec la célébration du ‘’Tuuru Maame Ndiaré’’, du nom du génie protecteur du village de Yoff, les membres de collectif ont dénoncé le fait que des dignitaires se retrouvent pour ‘’comploter sur le dos des populations’’.

En effet, ils portent à la connaissance des Sénégalais que la réunion du jeudi 10 juin dernier, qui s’est tenue chez Cheikh Mansour Diouf et qui aurait porté sur l’affectation, par décret présidentiel, aux trois villages traditionnels Ngor, Ouakam, Yoff, de 1 000 parcelles à chacun d'eux sur le site du pôle urbain de Daga Kholpa, ne les engage aucunement. Car, disent-elles : ‘’Tout ce qui se fait pour toi, sans toi, se fait contre toi.’’ Ainsi, ils comptent faire face.

‘’Le Collectif pour la défense des intérêts de Ngor, Yoff et Ouakam est debout comme un seul homme et descendra sur le terrain pour défendre son bien, au prix de sa vie, car entre l’injustice et l’arbitraire, aucune loi n’est au-dessus de la résistance’’, prévient l’un des porte-parole du jour, par ailleurs secrétaire général du collectif de Yoff, Amadou Camara Diène. ‘’Voilà près de 4 ans que l’aéroport international a été transféré à Diass. Voilà près d’un an que l’Etat avait annoncé qu’il ferait de cette assiette foncière un parc d’attraction forestier.

Voilà près d’un an que les populations assistent à des opérations de terrassement et de démolition, sans que les soi-disant projets tant chantés ne voient le jour. A la place, on assiste à un bradage qui ne dit pas son nom sur ce site’’, dit-il. En effet, poursuit-il, force est de reconnaitre que cette assiette foncière fait l’objet de tant de convoitises de la part ‘’d’affairistes véreux qui n’ont comme unique préoccupation que de renflouer leurs comptes en banque’’. Pendant ce temps, regrette M. Diène, ‘’les populations de Yoff, Ngor et Ouakam, dont leurs parents avaient gracieusement mis à disposition, pour utilité publique, leurs titres qui sont devenus le TF 4407 DG, et qui, plus que quiconque, en ont besoin, car vivants dans la promiscuité, à cause de l’essor démographique, sont laissées en rade dans cette redistribution’’.